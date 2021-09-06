Sıfır ve 2. el otomobil alacaklar o sorunun peşinde! Çip krizi ne kadar sürecek?

Koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana baş gösteren çip krizi en başta otomotiv sektörünü sarstı. Otomotiv devleri sıfır araç üretimlerini tek tek durdururken ikinci el araba fiyatları da çip krizi nedeniyle tavan yaptı. Bu nedenle sahibinden ikinci el araba almak isteyen de sıfır otomobil almak isteyen de aynı sorunun cevabını merak ediyor.