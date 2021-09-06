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Sıfır ve 2. el otomobil alacaklar o sorunun peşinde! Çip krizi ne kadar sürecek?

Otomotiv dünyasını etkileyen çip krizi sıfır otomobil ve 2. el otomobil alacakları sıkıntıya sokmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınının derinden etkilediği otomotiv sektöründe gözler firmalara çevrildi. Otomobil almak isteyenlerin beklediği cevap için otomotiv devinin CEO'su tarih verdi. Çip krizi ne kadar sürecek?

Giriş Tarihi: 06.09.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 11:18
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Sıfır ve 2. el otomobil alacaklar o sorunun peşinde! Çip krizi ne kadar sürecek?

Koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana baş gösteren çip krizi en başta otomotiv sektörünü sarstı. Otomotiv devleri sıfır araç üretimlerini tek tek durdururken ikinci el araba fiyatları da çip krizi nedeniyle tavan yaptı. Bu nedenle sahibinden ikinci el araba almak isteyen de sıfır otomobil almak isteyen de aynı sorunun cevabını merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır ve 2. el otomobil alacaklar o sorunun peşinde! Çip krizi ne kadar sürecek?

Çip krizi daha ne kadar sürecek? Konuyla ilgili otomotiv devinin CEO'su tarih verdi..

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Sıfır ve 2. el otomobil alacaklar o sorunun peşinde! Çip krizi ne kadar sürecek?

Daimler CEO'su Ola Källenius, yarı iletken çiplere yönelik artan talebin, otomobil endüstrisinde sıkıntı yaratmaya devam edeceğini duyurdu.

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Sıfır ve 2. el otomobil alacaklar o sorunun peşinde! Çip krizi ne kadar sürecek?

CEO, 2023'e kadar yeterince kaynak bulmakta zorlanabileceğini belirtirken, daha az şiddetli olacağını da ifade etti.

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Sıfır ve 2. el otomobil alacaklar o sorunun peşinde! Çip krizi ne kadar sürecek?

Geçen yıl COVID-19 pandemisi tarafından fabrikaları kapatmaya zorlanan otomobil üreticileri, pandemi sırasında bir dizi tedarik zinciri kesintisinden etkilenen çip teslimatları için sert rekabetle karşı karşıya.