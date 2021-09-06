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Sıfır ve 2. el otomobil alacaklar o sorunun peşinde! Çip krizi ne kadar sürecek?
Otomotiv dünyasını etkileyen çip krizi sıfır otomobil ve 2. el otomobil alacakları sıkıntıya sokmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınının derinden etkilediği otomotiv sektöründe gözler firmalara çevrildi. Otomobil almak isteyenlerin beklediği cevap için otomotiv devinin CEO'su tarih verdi. Çip krizi ne kadar sürecek?
Giriş Tarihi: 06.09.2021 11:00Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 11:18