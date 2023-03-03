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Haberler Galeri Sıfır otomobilde ÖTV MATRAHI güncellendi! FİYAT LİSTESİNDEKİ fırsat yüzleri güldürecek! Mini Cooper SE, Skywell, Citroen'de 20.000 TL'ye kadar indirim...

Sıfır otomobilde ÖTV MATRAHI güncellendi! FİYAT LİSTESİNDEKİ fırsat yüzleri güldürecek! Mini Cooper SE, Skywell, Citroen'de 20.000 TL'ye kadar indirim...

Elektrikli otomobillerde ÖTV matrah güncellemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022'nin Temmuz ayı ile birlikte elektrikli araçlara ÖTV indirimi yapılmıştı.Düzenlemeye göre; motor gücü 160 kilovatı aşmayan araçlarda ÖTV matrahı 700 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye yükseltildi. Motor gücü 160 kilovatın üzerindeki araçlarda ise ÖTV matrahı 750 bin TL'den 1 milyon 350 bin TL'ye çıkarıldı. Elektrikli araç satın almak isteyenler, hangi modelin ne kadar olduğunu sorguluyor. İşte, Mini Cooper SE, Skywell, Citroen fiyat listesi!

Giriş Tarihi: 03.03.2023 12:22
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Sıfır otomobilde ÖTV MATRAHI güncellendi! FİYAT LİSTESİNDEKİ fırsat yüzleri güldürecek! Mini Cooper SE, Skywell, Citroen’de 20.000 TL’ye kadar indirim...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde 8 ay sonra yeni bir güncellemeye gidildi.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV matrahlarında güncellemeye gidildi. ÖTV oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli otomobillerde ise matrah sınırı 750 bin TL'den yüzde 80 oranında artırılarak 1 milyon 350 bin TL'ye çıkarıldı. Elektirikli otomobil satın almayı düşünenler, hangi marka ne kadar fiyata satılıyor? sorusunu gündeme getiriyor.İşt, güncel fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır otomobilde ÖTV MATRAHI güncellendi! FİYAT LİSTESİNDEKİ fırsat yüzleri güldürecek! Mini Cooper SE, Skywell, Citroen’de 20.000 TL’ye kadar indirim...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Elektrikli araçlarda ÖTV matrah düzenlemesini içeren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Elektrikli araçların vergi oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Motor gücü 160 kilovatı aşan araçlarda vergi oranı yüzde 10 ila 40 arasında değişirken, motor gücü 160 kilovatı aşan araçlarda ise vergi oranı yüzde 50 ila 60 arasında olacak.

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Sıfır otomobilde ÖTV MATRAHI güncellendi! FİYAT LİSTESİNDEKİ fırsat yüzleri güldürecek! Mini Cooper SE, Skywell, Citroen’de 20.000 TL’ye kadar indirim...

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Çin'den gelecek elektrikli otomobiller için uygulanan ek vergi de yükseltildi. Daha önce yüzde 20 olarak uygulanan ilave vergi kararla birlikte yüzde 40 olarak uygulanacak.

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Sıfır otomobilde ÖTV MATRAHI güncellendi! FİYAT LİSTESİNDEKİ fırsat yüzleri güldürecek! Mini Cooper SE, Skywell, Citroen’de 20.000 TL’ye kadar indirim...

2023 MART MİNİ COOPER SE SIFIR ARAÇ LİSTESİ

MİNİ COOPER SE Inspired Otomatik

OCAK FİYATI (2023MY)

918.000 TL

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Sıfır otomobilde ÖTV MATRAHI güncellendi! FİYAT LİSTESİNDEKİ fırsat yüzleri güldürecek! Mini Cooper SE, Skywell, Citroen’de 20.000 TL’ye kadar indirim...

ŞUBAT (2023MY)

918.000 TL