Sıfır otomobilde ÖTV MATRAHI güncellendi! FİYAT LİSTESİNDEKİ fırsat yüzleri güldürecek! Mini Cooper SE, Skywell, Citroen'de 20.000 TL'ye kadar indirim...

Elektrikli otomobillerde ÖTV matrah güncellemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022'nin Temmuz ayı ile birlikte elektrikli araçlara ÖTV indirimi yapılmıştı.Düzenlemeye göre; motor gücü 160 kilovatı aşmayan araçlarda ÖTV matrahı 700 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye yükseltildi. Motor gücü 160 kilovatın üzerindeki araçlarda ise ÖTV matrahı 750 bin TL'den 1 milyon 350 bin TL'ye çıkarıldı. Elektrikli araç satın almak isteyenler, hangi modelin ne kadar olduğunu sorguluyor. İşte, Mini Cooper SE, Skywell, Citroen fiyat listesi!