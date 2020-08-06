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Sıfır otomobil fiyatları en ucuz | Sıfır otomobil kampanyaları

Sıfır otomobil fiyatları en ucuz | Sıfır otomobil kampanyaları... Pandemi süreciyle birlikte dünyada araç talep patlaması yaşanıyor. İnsanlar toplu taşıma araçlarına nazaran kendi otomobilleriyle yolculuk yapmak istiyor. Artan talep sonrası dünyanın en önemli otomobil firmaları, siparişlere zor yetişiyor. İşte marka marka model model sıfır otomobil fiyatları...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 08:36 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 08:48
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Sıfır otomobil fiyatları en ucuz | Sıfır otomobil kampanyaları

Sıfır otomobil fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kimi markalar son fiyat listesinde güncellemeye giderken, kimi markalar da fiyat değişikliklerini yayınladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır otomobil fiyatları en ucuz | Sıfır otomobil kampanyaları

Otomobil firmaları ve bankaların kampanyaları devam ederken otomobil sahibi olmak isteyenlerde çoğaldı. Bu yüzden en uygun otomobili seçmek için araştırmalar yapılıyor.

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Sıfır otomobil fiyatları en ucuz | Sıfır otomobil kampanyaları

İŞTE EN UYGUN SIFIR ARAÇLAR VE FİYATLARI...

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Sıfır otomobil fiyatları en ucuz | Sıfır otomobil kampanyaları

Fiat Egea
103 bin 900 lira

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Sıfır otomobil fiyatları en ucuz | Sıfır otomobil kampanyaları

Dacia Logan MCV
126 bin 900 lira