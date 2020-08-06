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Sıfır otomobil fiyatları en ucuz | Sıfır otomobil kampanyaları
Sıfır otomobil fiyatları en ucuz | Sıfır otomobil kampanyaları... Pandemi süreciyle birlikte dünyada araç talep patlaması yaşanıyor. İnsanlar toplu taşıma araçlarına nazaran kendi otomobilleriyle yolculuk yapmak istiyor. Artan talep sonrası dünyanın en önemli otomobil firmaları, siparişlere zor yetişiyor. İşte marka marka model model sıfır otomobil fiyatları...
Giriş Tarihi: 06.08.2020 08:36 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 08:48
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