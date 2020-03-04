Sıfır otomobil fiyatları 2020 | Acele edin! 100 bin TL'nin altında sadece o var

Milyonlarca araç sürücüsünü yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sıfır araç fiyatlarında artışlar devam ediyor. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için yeni liste yayınlandı. Uygun kredilerle sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için, bu liste tam size göre. Peki sıfır otomobil fiyatları ne kadar 2020? 100 bin TL'ye sıfır otomobil alınır mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...