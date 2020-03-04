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Sıfır otomobil fiyatları 2020 | Acele edin! 100 bin TL'nin altında sadece o var

Milyonlarca araç sürücüsünü yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sıfır araç fiyatlarında artışlar devam ediyor. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için yeni liste yayınlandı. Uygun kredilerle sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için, bu liste tam size göre. Peki sıfır otomobil fiyatları ne kadar 2020? 100 bin TL'ye sıfır otomobil alınır mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 10:57
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Sıfır otomobil fiyatları 2020 | Acele edin! 100 bin TL'nin altında sadece o var

2020 yılına hazırlıksız yakalanan otomotiv şirketleri sıfır araç temin etmekte zorluk çekiyor. Bunun karşısında uygun kredi faizleriyle otomobil sahibi olmak isteyenlerin de sayısı her geçen gün artıyor.

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Sıfır otomobil fiyatları 2020 | Acele edin! 100 bin TL'nin altında sadece o var

Kamu bankalarının yüzde 0.49-0.69 oranında faiz oranıyla verdiği kredi avantajı öne çıkarıyor. Sıfır otomobillerin piyasada kalmaması nedeniyle otomotiv bayileri ilerleyen tarihlere gün vererek satış yapmaya çalışıyor.

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Sıfır otomobil fiyatları 2020 | Acele edin! 100 bin TL'nin altında sadece o var

İşte sıfır en ucuz otomobiller

Volkswagen Polo 1.0 benzinli

131 bin 300 lira

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Sıfır otomobil fiyatları 2020 | Acele edin! 100 bin TL'nin altında sadece o var

Citroen C-Elysee 1.5 dizel

125 bin 500 lira

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Sıfır otomobil fiyatları 2020 | Acele edin! 100 bin TL'nin altında sadece o var

Toyota Yaris 1.0 benzinli

104 bin 700 lira