Sıfır araçta Kasım ayına dikkat! Araç fiyatlarında 60 bin TL’ye varan zam kapıda! Gözler ikinci el pazarında…

Araç fiyatlarında 60 bin TL'ye varan zam kapıda! Hem çip krizi hem de kur nedeniyle araç fiyatlarında yapılacak güncellemeyle, yüzde 50 ÖTV diliminde olan birçok araç modelinin yüzde 80'e yükselmesi bekleniyor. Bu durumda araç fiyatlarında 60 bin TL'ye kadar artış yaşanabileceği tahmin ediliyor. Sektör temsilcilerine göre, kur artışı devam ederse zaten sınırlı sayıda olan yüzde 50 ÖTV dilimindeki araç sayısı, birkaç aya kadar kalmayacak. İşte, araç almak için en uygun zaman!