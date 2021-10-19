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Haberler Galeri Sıfır araçta Kasım ayına dikkat! Araç fiyatlarında 60 bin TL’ye varan zam kapıda! Gözler ikinci el pazarında…

Sıfır araçta Kasım ayına dikkat! Araç fiyatlarında 60 bin TL’ye varan zam kapıda! Gözler ikinci el pazarında…

Araç fiyatlarında 60 bin TL'ye varan zam kapıda! Hem çip krizi hem de kur nedeniyle araç fiyatlarında yapılacak güncellemeyle, yüzde 50 ÖTV diliminde olan birçok araç modelinin yüzde 80'e yükselmesi bekleniyor. Bu durumda araç fiyatlarında 60 bin TL'ye kadar artış yaşanabileceği tahmin ediliyor. Sektör temsilcilerine göre, kur artışı devam ederse zaten sınırlı sayıda olan yüzde 50 ÖTV dilimindeki araç sayısı, birkaç aya kadar kalmayacak. İşte, araç almak için en uygun zaman!

Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 11:08
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Sıfır araçta Kasım ayına dikkat! Araç fiyatlarında 60 bin TL’ye varan zam kapıda! Gözler ikinci el pazarında…

Bütçesine uygun şekilde sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, Kasım ayında yüksek fiyatlarla karşı karşıya gelebilir. Sektör temsilcilerinin yaptığı değerlendirmelere göre; kur artışı ve çip krizi nedeniyle yapılacak zamlarla, araçların çoğunun ÖTV dilimi değişebilir. Yüzde 50 diliminden yüzde 80'e geçilmesiyle birlikte Kasım ayında 60 bin TL'ye varan zam kapıda! Bu nedenle ikinci el piyasasında daha fazla hareketlilik yaşanabileceği tahmin ediliyor.

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Sıfır araçta Kasım ayına dikkat! Araç fiyatlarında 60 bin TL’ye varan zam kapıda! Gözler ikinci el pazarında…

Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçtiğimiz aylarda sıfır binek otomobilleri kapsayan ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. Bu sayede birçok model, daha düşük ÖTV dilimine girdi ve 50 bin liraya varan fiyat indirimleri yaşandı. Ancak artan dolar kuru nedeniyle şimdi bunun tam tersi bir durum yaşanabilir.

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Sıfır araçta Kasım ayına dikkat! Araç fiyatlarında 60 bin TL’ye varan zam kapıda! Gözler ikinci el pazarında…

Çip kriziyle boğuşan otomobil pazarına bir darbe de artan döviz kurundan geldi. Kurun son bir ayda yüzde 10'a yakın artmasıyla markalar, kasım ayında otomobillere yüzde 3 ila yüzde 5 arasında zam yapmaya hazırlanıyor. Zam oranının Ocak 2022'ye kadar kademli olarak yüzde 12'ye çıkabileceği söyleniyor.

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Sıfır araçta Kasım ayına dikkat! Araç fiyatlarında 60 bin TL’ye varan zam kapıda! Gözler ikinci el pazarında…

Diğer yandan, kur nedeniyle yapılacak bu güncelleme, yüzde 50 ÖTV diliminde olan birçok modeli yüzde 80'lik vergi dilimine sokacak. Yani fiyata bir de 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek.

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Sıfır araçta Kasım ayına dikkat! Araç fiyatlarında 60 bin TL’ye varan zam kapıda! Gözler ikinci el pazarında…

Sektör temsilcileri, çip sorunu çözülse de artan fiyatların talebi aşağı çekeceğini dile getiriyor.