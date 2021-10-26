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Sıfır araç fiyatları cep yakıyor! 150 bin TL altına kalmadı! Seat, Citroen, Dacia, Renault, Kia…

Döviz kurlarında yaşanan fiyat artışıyla birlikte sıfır araç fiyatları da yükseldi. Bütçesine uygun sıfır araç almak isteyenlere de kötü haber geldi. Fiyat listelerinin güncellenmesiyle birlikte sıfır araç fiyatları cep yakmaya başladı. Yeni listelere göre 150 bin TL altına sıfır araç kalmadığı görülüyor. Peki; Seat, Citroen, Dacia, Renault Kia sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? İşte araç almak isteyenler için en güncel otomobil fiyat listesi!

Giriş Tarihi: 26.10.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 12:33
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Sıfır araç fiyatları cep yakıyor! 150 bin TL altına kalmadı! Seat, Citroen, Dacia, Renault, Kia…

Sıfır araç fiyatları cep yakıyor! 150 bin TL altına araç kalmadı. Ülkemizde artan döviz fiyatları nedeniyle şirketler fiyat listelerinde güncellemeye gidiyor. Sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış dikkat çekiyor. Yeni listelere göre 150 bin TL altına alınabilecek sıfır otomobil kalmadığı görülüyor. Seat, Citroen, Dacia, Renault, Kia ve diğer otomobil firmaları listelerini güncellemişti. İşte; sıfır araç fiyatlarında yeni liste!

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Sıfır araç fiyatları cep yakıyor! 150 bin TL altına kalmadı! Seat, Citroen, Dacia, Renault, Kia…

İşte; 300.000 TL'ye kadar olan modellerin fiyatları:

VOLKSWAGEN

Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline 218.200 lira
Volkswagen Polo 1.0 95 PS Manuel Life 229.300 lira
Volkswagen Polo 1.0 95 PS DSG Life 251.200 lira
Volkswagen Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression 236.400 lira

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Sıfır araç fiyatları cep yakıyor! 150 bin TL altına kalmadı! Seat, Citroen, Dacia, Renault, Kia…

SEAT

Seat Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style 195.000 lira
Seat Yeni IBIZA 1.0 Eco TSI 110 HP DSG 239.000 lira
Seat Yeni LEON 1.0 TSI 110 HP Style 255.000 lira

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Sıfır araç fiyatları cep yakıyor! 150 bin TL altına kalmadı! Seat, Citroen, Dacia, Renault, Kia…

Seat ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 255.000 lira
Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite 248.400 lira

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Sıfır araç fiyatları cep yakıyor! 150 bin TL altına kalmadı! Seat, Citroen, Dacia, Renault, Kia…

CITROEN

Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel 192.000 lira
Citroen C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik 256.000 lira
Citroen C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel 225.500 lira
Citroen C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel : 256.000 lira