Sıfır araç fiyatları cep yakıyor! 150 bin TL altına kalmadı! Seat, Citroen, Dacia, Renault, Kia…

Döviz kurlarında yaşanan fiyat artışıyla birlikte sıfır araç fiyatları da yükseldi. Bütçesine uygun sıfır araç almak isteyenlere de kötü haber geldi. Fiyat listelerinin güncellenmesiyle birlikte sıfır araç fiyatları cep yakmaya başladı. Yeni listelere göre 150 bin TL altına sıfır araç kalmadığı görülüyor. Peki; Seat, Citroen, Dacia, Renault Kia sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? İşte araç almak isteyenler için en güncel otomobil fiyat listesi!