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Haberler Galeri Sıfır araba fiyatları 2021 | En ucuz sıfır otomobil fiyatları | 0 araç alacaklar dikkat! O fiyatın altında araba kalmadı

Sıfır araba fiyatları 2021 | En ucuz sıfır otomobil fiyatları | 0 araç alacaklar dikkat! O fiyatın altında araba kalmadı

Sıfır araba fiyatları 2021 | En ucuz sıfır araba fiyatları | Pandemi süreci ile birlikte artan araç talebi başta 0 otomobilleri olmak üzere ikinci el piyasasında fiyatları oldukça yukarıya çekti. Her yıl güncellenen sıfır otomobil fiyatları listesi yenilendi. Son verilere göre; 150 bin TL'nin altında sıfır araç kalmadı. İşte merakla beklenen o tablo...

Giriş Tarihi: 26.06.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 13:29
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Sıfır araba fiyatları 2021 | En ucuz sıfır otomobil fiyatları | 0 araç alacaklar dikkat! O fiyatın altında araba kalmadı
Türkiye'de otomobil satışı yapan birçok marka her ay farklı farklı kampanyalar yapıyor. İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır araba fiyatları 2021 | En ucuz sıfır otomobil fiyatları | 0 araç alacaklar dikkat! O fiyatın altında araba kalmadı

CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel/ Fiyatı: 184.500 TL/ Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL***** C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel/ Fiyatı 215.000 TL/ Kampanyalı fiyatı 209.500 TL

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Sıfır araba fiyatları 2021 | En ucuz sıfır otomobil fiyatları | 0 araç alacaklar dikkat! O fiyatın altında araba kalmadı

DACİA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg/ Fiyatı 164.900 TL*** Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg/ Fiyatı 191.400 TL*** Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull/ Liste fiyatı 203.000 TL**** Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model/ Liste fiyatı 203.000 TL

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Sıfır araba fiyatları 2021 | En ucuz sıfır otomobil fiyatları | 0 araç alacaklar dikkat! O fiyatın altında araba kalmadı

FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli/ Fiyatı: 166.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 157.900 TL**** EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli/ Fiyatı: 180.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 175.900 TL

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Sıfır araba fiyatları 2021 | En ucuz sıfır otomobil fiyatları | 0 araç alacaklar dikkat! O fiyatın altında araba kalmadı

FORD
Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model/ Fiyatı 203.550 TL**** Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin/ Fiyatı 283.400 TL