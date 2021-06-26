Sıfır araba fiyatları 2021 | En ucuz sıfır otomobil fiyatları | 0 araç alacaklar dikkat! O fiyatın altında araba kalmadı

Sıfır araba fiyatları 2021 | En ucuz sıfır araba fiyatları | Pandemi süreci ile birlikte artan araç talebi başta 0 otomobilleri olmak üzere ikinci el piyasasında fiyatları oldukça yukarıya çekti. Her yıl güncellenen sıfır otomobil fiyatları listesi yenilendi. Son verilere göre; 150 bin TL'nin altında sıfır araç kalmadı. İşte merakla beklenen o tablo...

Giriş Tarihi: 26.06.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 13:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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