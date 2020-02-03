Satın aldığı evden çıktı! Adeta servete kondu...

Yurt dışında yapılan müzayedelerde ilk kural; örneğin alınan bir ev ise, alınmadan önce içine giremiyorsunuz. Normal satıştan farklı, müzayede yöntemiyle satıldığı için ürünü fazla inceleme olanağınız yok. İşte tam da bu kural bazı kişilerin hayatını değiştirebiliyor. Satın aldığı evin garajında otomobil olduğunu fark eden kişi şaşkınlığını gizleyemedi.