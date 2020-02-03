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Satın aldığı evden çıktı! Adeta servete kondu...

Yurt dışında yapılan müzayedelerde ilk kural; örneğin alınan bir ev ise, alınmadan önce içine giremiyorsunuz. Normal satıştan farklı, müzayede yöntemiyle satıldığı için ürünü fazla inceleme olanağınız yok. İşte tam da bu kural bazı kişilerin hayatını değiştirebiliyor. Satın aldığı evin garajında otomobil olduğunu fark eden kişi şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 03.02.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 14:34
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Satın aldığı evden çıktı! Adeta servete kondu...

Bu ev de bu şekilde alınmıştı.

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Satın aldığı evden çıktı! Adeta servete kondu...

Fakat alt katındaki garajda bir araç görünüyordu.

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Satın aldığı evden çıktı! Adeta servete kondu...

Tabi bu sıradan bir otomobil değildi.

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Satın aldığı evden çıktı! Adeta servete kondu...

Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu.

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Satın aldığı evden çıktı! Adeta servete kondu...

Üstelik çok da eski görünmüyordu.