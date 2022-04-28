28 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Porsche 912'i yeniledi! Son hali görenlerin ağzını açık bıraktı

Porsche 912'i yeniledi! Son hali görenlerin ağzını açık bıraktı

Efsane kasa Porsche 912'i hurdalıktan satın alan kişi herkesi şaşırttı. Porsche hayranı olan bir kişi 'efsane kasa' olarak bilinen Porsche 912'i öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Uzun süren restorasyonun ardından Efsane kasa Porsche 912'ye yoğun talep oluştu ancak sahibi gelen teklifleri reddetti.

Giriş Tarihi: 28.04.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 14:16
  • 1
  • 130
Porsche 912’i yeniledi! Son hali görenlerin ağzını açık bıraktı

Hurda haldeki Porsche 912, restore edildikten sonra oldukça güzel bir hale dönüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 130
Porsche 912’i yeniledi! Son hali görenlerin ağzını açık bıraktı

İşte 1965/66 model Porsche 912'nin geçrdiği işlemler ve son hali...

  • 3
  • 130
Porsche 912’i yeniledi! Son hali görenlerin ağzını açık bıraktı
  • 4
  • 130
Porsche 912’i yeniledi! Son hali görenlerin ağzını açık bıraktı
  • 5
  • 130
Porsche 912’i yeniledi! Son hali görenlerin ağzını açık bıraktı