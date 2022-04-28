Porsche 912'i yeniledi! Son hali görenlerin ağzını açık bıraktı

Efsane kasa Porsche 912'i hurdalıktan satın alan kişi herkesi şaşırttı. Porsche hayranı olan bir kişi 'efsane kasa' olarak bilinen Porsche 912'i öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Uzun süren restorasyonun ardından Efsane kasa Porsche 912'ye yoğun talep oluştu ancak sahibi gelen teklifleri reddetti.