Otomobil sahiplerine uyarı! Bu ışık yanıyorsa hemen servise gidin

Otomobil sahiplerinin birçoğu araçlarındaki uyarı panelindeki ışıkların ne işe yaradığını bilmiyor. Sürücüler farklı ışıkların yandığı fark etse de bir şey anlamıyorlar. Uzmanlar, otomobil sürücülerine ışıkların önemi ve anlamları hakkında bilgilendirmede bulundu. Işıkların ne anlama geldiğini anlatan uzmanlar, otomobil sürücülerinin servise gitmekte geç kalınmaması gerektiğini de vurguladı. Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? İşte birçok sürücüsünün önemsiz gördüğü o uyarıları ışıklarının anlamları.