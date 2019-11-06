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Otomobil sahiplerine uyarı! Bu ışık yanıyorsa hemen servise gidin

Otomobil sahiplerinin birçoğu araçlarındaki uyarı panelindeki ışıkların ne işe yaradığını bilmiyor. Sürücüler farklı ışıkların yandığı fark etse de bir şey anlamıyorlar. Uzmanlar, otomobil sürücülerine ışıkların önemi ve anlamları hakkında bilgilendirmede bulundu. Işıkların ne anlama geldiğini anlatan uzmanlar, otomobil sürücülerinin servise gitmekte geç kalınmaması gerektiğini de vurguladı. Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? İşte birçok sürücüsünün önemsiz gördüğü o uyarıları ışıklarının anlamları.

Giriş Tarihi: 06.11.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 12:32
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Otomobil sahiplerine uyarı! Bu ışık yanıyorsa hemen servise gidin

Otomobillerde sürücüyü uyarmak için birçok ikaz lambası bulunuyor. Araçlarda yaşanan aksaklık ya eksiklik sonrası söz konusu ışıklar yanarak sürücüye uyarıda bulunuyor. Ancak ne anlama geldikleri çoğu sürücü tarafından ne biliniyor ne de merak ediliyor. İşte araçlarda bulunan uyarı sinyallerinin anlamları...

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Otomobil sahiplerine uyarı! Bu ışık yanıyorsa hemen servise gidin

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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Otomobil sahiplerine uyarı! Bu ışık yanıyorsa hemen servise gidin

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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Otomobil sahiplerine uyarı! Bu ışık yanıyorsa hemen servise gidin

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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Otomobil sahiplerine uyarı! Bu ışık yanıyorsa hemen servise gidin

4. CAM SUYU VEYA SIVISININ DÜŞÜK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR