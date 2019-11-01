Otomobil sahiplerine Antifiriz ve ikaz ışıkları uyarısı! Dikkat...

ANTİFİRİZ NE İŞE YARAR?

Antifiriz araçlarda motorun soğumasına yarayan ve bunun için araca konulan sıvıya verilen isimdir. Antifiriz su ile karıştırılarak suyun aşırı soğuk havalarda donmasını engellemek için kullanılmaktadır. Özellikle soğuk kış aylarında ülkemiz şartları göz önüne alındığı takdirde havanın 0 derecenin altını gördüğü zamanlarda radyatörde bulunan devirdaim yapan suyun donmaması için kesinlikle bu suya antifiriz koyulmalıdır. Çünkü bilinen saf su 0 derece ve altı soğuklarda donma yapar. Eğer su donmuş ise devirdaim yapamayacağı düşünüldüğünde motoru soğutamaz ve motor kısa süre sonra hararet yapar ve motorun yanmasına yol açabilir.