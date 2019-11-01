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Otomobil sahiplerine Antifiriz ve ikaz ışıkları uyarısı! Dikkat...
Soğuk ve yağışlı havaların gelmesiyle özellikle otomobil sahipleri için Antifiriz uyarısı yapıldı. Sürücülerin otomobillerindeki ikaz ışıklarına da dikkat etmeleri söylenirken, Antifiriz kullanmaktan kaçınmamaları ifade edildi. Soğuk havalarda su ve motorun aşırı soğuk olması aracınızın başına iş açacaktır. Özellikle dondurucu soğuklardaki su donmaları tam bir felakete yol açıyor. Peki aracınızı bunlardan korumak için ne yapmalısınız. İşte Antifiriz ve ikaz ışıklarına neden dikkat etmeniz gerektiğinin nedenleri. Antifiriz nedir? Antifiriz neden kullanılmalıdır? Antifiriz nasıl kullanılır?
Giriş Tarihi: 01.11.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 10:03
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