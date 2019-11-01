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Otomobil sahiplerine Antifiriz ve ikaz ışıkları uyarısı! Dikkat...

Soğuk ve yağışlı havaların gelmesiyle özellikle otomobil sahipleri için Antifiriz uyarısı yapıldı. Sürücülerin otomobillerindeki ikaz ışıklarına da dikkat etmeleri söylenirken, Antifiriz kullanmaktan kaçınmamaları ifade edildi. Soğuk havalarda su ve motorun aşırı soğuk olması aracınızın başına iş açacaktır. Özellikle dondurucu soğuklardaki su donmaları tam bir felakete yol açıyor. Peki aracınızı bunlardan korumak için ne yapmalısınız. İşte Antifiriz ve ikaz ışıklarına neden dikkat etmeniz gerektiğinin nedenleri. Antifiriz nedir? Antifiriz neden kullanılmalıdır? Antifiriz nasıl kullanılır?

Giriş Tarihi: 01.11.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 10:03
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Otomobil sahiplerine Antifiriz ve ikaz ışıkları uyarısı! Dikkat...

Otomobil sahiplerinin soğuk havaların gelmesiyle yapması gerekenler listesi arttı. Özellikle dondurucu soğuklarda motor ve suyun donmasını önlemek için yapılması gerekenler uzmanlar tarafından açıklandı. Otomobil sahiplerine yapılan Antifiriz ve ikaz ışıkları uyarısının detayları sizlerle...

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Otomobil sahiplerine Antifiriz ve ikaz ışıkları uyarısı! Dikkat...

ANTİFİRİZ NE İŞE YARAR?

Antifiriz araçlarda motorun soğumasına yarayan ve bunun için araca konulan sıvıya verilen isimdir. Antifiriz su ile karıştırılarak suyun aşırı soğuk havalarda donmasını engellemek için kullanılmaktadır. Özellikle soğuk kış aylarında ülkemiz şartları göz önüne alındığı takdirde havanın 0 derecenin altını gördüğü zamanlarda radyatörde bulunan devirdaim yapan suyun donmaması için kesinlikle bu suya antifiriz koyulmalıdır. Çünkü bilinen saf su 0 derece ve altı soğuklarda donma yapar. Eğer su donmuş ise devirdaim yapamayacağı düşünüldüğünde motoru soğutamaz ve motor kısa süre sonra hararet yapar ve motorun yanmasına yol açabilir.

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Otomobil sahiplerine Antifiriz ve ikaz ışıkları uyarısı! Dikkat...

Antifiriz bir alkol türüdür. Kimya'da antifirize etilen glikol ismi verilip (HO CH2CH2OH) ile gösterilir. Antifirizlerin çeşitlerine ve kalitesine göre donma noktaları -50 veya -60 derecelere kadar düşmektedir. Antifirizler farklı renklerde (kırmızı, mavi, yeşil gibi renkler en yaygın olan antifiriz renkleridir) olabilmektedir.

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Otomobil sahiplerine Antifiriz ve ikaz ışıkları uyarısı! Dikkat...

Antifirizlerin faydaları çok olmakla birlikte zararları da olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Antifiriz suyun donmasını önleyerek motorun hararet yapmasını ve motorun zarar görmesini önler. Antifirizler suya bakıldığı zaman dolaşım yaptığı aletlerin zarar görmesini, kireçlenmesini vb. gibi durumları da önler.

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Otomobil sahiplerine Antifiriz ve ikaz ışıkları uyarısı! Dikkat...

Motor suyuna yani radyatörde bulunan sıvıya katılacak olan antifiriz miktarı aracın kullanıldığı ülke coğrafyasındaki bölgelere ve iklime göre değişkenlikler göstermektedir. Örneğin ülkemizde Akdeniz veya Ege bölgelerinin deniz kenarında bulunan illerinde %30 oranında antifiriz katılırken özellikle Doğu ve İç Anadolu Bölgelerindeki illerde ve kışın sert geçtiği yerlerde bu oran %50 ve üzerinde olabilmektedir.