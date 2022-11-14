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Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el piyasasında yılbaşı beklentisi rakamları artırır mı?
Normal seyreden ikinci el otomobil piyasasının, yılbaşı öncesi hareketlenmesi bekleniyor. Araç alacakların yeni yılda fiyatlara artış yapılacağı düşüncesine hakim olduğunu belirten Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Yılbaşına doğru hareketliliğin daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü yılbaşından sonra fiyatların bir tık daha artacağı düşüncesi var. Şuan ki piyasadan esnaflar ve müşterilerimiz, kendi ceplerine uygun bulduğu yerlerden araçlarını almalarını tavsiye ediyorum" dedi.