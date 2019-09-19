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Otomobil alacaklar dikkat! Çarpışma testinde en sağlam çıkan otomobiller hangileri? İşte merak edilen o liste...

Otomobil alacaklar karar vermeden önce "Çarpışmadan en sağlam çıkan otomobiller hangileri?" sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşlar için bir otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklı olduğu otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı şeylerden birisi. Peki, en güvenli otomobiller hangileri? Hangi otomobil modelleri daha sağlam kasaya sahip? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan otomobiller hangileri? İşte son beş yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan otomobiller...

Giriş Tarihi: 19.09.2019 00:06 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 00:06
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Otomobil alacaklar dikkat! Çarpışma testinde en sağlam çıkan otomobiller hangileri? İşte merak edilen o liste...

İşte çarpışmadan en sağlam çıkan otomobiller...

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Otomobil alacaklar dikkat! Çarpışma testinde en sağlam çıkan otomobiller hangileri? İşte merak edilen o liste...

CITROEN NEMO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %29

SÜRÜC�� EMNİYETİ: %59

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %74

YAYA EMNİYETİ: %55

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Otomobil alacaklar dikkat! Çarpışma testinde en sağlam çıkan otomobiller hangileri? İşte merak edilen o liste...

SEAT EXEO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %57

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %77

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %81

YAYA EMNİYETİ: %50

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Otomobil alacaklar dikkat! Çarpışma testinde en sağlam çıkan otomobiller hangileri? İşte merak edilen o liste...

KIA VENGA

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %79

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %66

YAYA EMNİYETİ: %64

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Otomobil alacaklar dikkat! Çarpışma testinde en sağlam çıkan otomobiller hangileri? İşte merak edilen o liste...

MINI COUNTRYMAN

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %84

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %83

YAYA EMNİYETİ: %63