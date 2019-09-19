Otomobil alacaklar dikkat! Çarpışma testinde en sağlam çıkan otomobiller hangileri? İşte merak edilen o liste...

Otomobil alacaklar karar vermeden önce "Çarpışmadan en sağlam çıkan otomobiller hangileri?" sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşlar için bir otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklı olduğu otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı şeylerden birisi. Peki, en güvenli otomobiller hangileri? Hangi otomobil modelleri daha sağlam kasaya sahip? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan otomobiller hangileri? İşte son beş yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan otomobiller...