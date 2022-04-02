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Haberler Galeri Nisan ayı sıfır otomobil fiyatları değişti! 2022 en ucuz otomobiller listesi: Fiat, Hyundai, Renault, Seat, Citroen...

Nisan ayı sıfır otomobil fiyatları değişti! 2022 en ucuz otomobiller listesi: Fiat, Hyundai, Renault, Seat, Citroen...

Sıfır otomobil fiyatları, son günlerde en çok aranılanları arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası sıfır araç fiyatları yükselişe geçti. Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte otomobil piyasası da en çok etkilenen sektör arasında yer aldı. 2022 Nisan ayı ile birlikte sıfır otomobil fiyatlarında değişiklik yaşandı. Bazı markalarda 50 bin liraya varan artışlar yapıldı. İşte 2022 Nisan ayı sıfır otomobil fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2022 17:15
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Nisan ayı sıfır otomobil fiyatları değişti! 2022 en ucuz otomobiller listesi: Fiat, Hyundai, Renault, Seat, Citroen...

Nisan ayı sıfır otomobil fiyatları değişti! 2022 Nisan ayının gelmesiyle birlikte sıfır otomobil fiyatlarının ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. Son zamla birlikte otomobillerde 50 bin liraya varan zam yapıldı. En ucuz sıfır otomobil fiyatlaını sayfamızda bir araya getirdik. Peki, Fiat, Hyundai, Renault, Seat, Citroen sıfır otomobil fiyatları ne kadar? En ucuz sıfır otomobil hangisi? İşte 2022 Nisan ayı sıfır otomobil listesi...

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Nisan ayı sıfır otomobil fiyatları değişti! 2022 en ucuz otomobiller listesi: Fiat, Hyundai, Renault, Seat, Citroen...

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL HANGİSİ?

İşte 2022 Nisan ayı itibarıyla geçerli marka marka sıfır otomobil fiyatları:

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Nisan ayı sıfır otomobil fiyatları değişti! 2022 en ucuz otomobiller listesi: Fiat, Hyundai, Renault, Seat, Citroen...

Nissan Micra 1.0 Manuel

388.800 TL

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Nisan ayı sıfır otomobil fiyatları değişti! 2022 en ucuz otomobiller listesi: Fiat, Hyundai, Renault, Seat, Citroen...

Honda City 1.5L VTEC Otomatik

382.200 TL

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Nisan ayı sıfır otomobil fiyatları değişti! 2022 en ucuz otomobiller listesi: Fiat, Hyundai, Renault, Seat, Citroen...

Toyota Corolla 1.5 Manuel

381.900 TL