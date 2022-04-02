Nisan ayı sıfır otomobil fiyatları değişti! 2022 en ucuz otomobiller listesi: Fiat, Hyundai, Renault, Seat, Citroen...

Nisan ayı sıfır otomobil fiyatları değişti! 2022 Nisan ayının gelmesiyle birlikte sıfır otomobil fiyatlarının ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. Son zamla birlikte otomobillerde 50 bin liraya varan zam yapıldı. En ucuz sıfır otomobil fiyatlaını sayfamızda bir araya getirdik. Peki, Fiat, Hyundai, Renault, Seat, Citroen sıfır otomobil fiyatları ne kadar? En ucuz sıfır otomobil hangisi? İşte 2022 Nisan ayı sıfır otomobil listesi...