02 Nisan 2022, Cumartesi
Nisan ayı sıfır otomobil fiyatları değişti! 2022 en ucuz otomobiller listesi: Fiat, Hyundai, Renault, Seat, Citroen...
Sıfır otomobil fiyatları, son günlerde en çok aranılanları arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası sıfır araç fiyatları yükselişe geçti. Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte otomobil piyasası da en çok etkilenen sektör arasında yer aldı. 2022 Nisan ayı ile birlikte sıfır otomobil fiyatlarında değişiklik yaşandı. Bazı markalarda 50 bin liraya varan artışlar yapıldı. İşte 2022 Nisan ayı sıfır otomobil fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 02.04.2022 17:15
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17