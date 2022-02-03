Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasındaki önemli değişiklik kararı Danıştay’da

Danıştay Başkanlığına gönderilmek üzere İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına verilen dilekçede, SEDDK tarafından Türkiye'de yaşayan herkesi, tüm motorlu araç sahip ve işletenleri, her yıl trafik kazalarında vefat eden yaralanan ve malul kalan yüzbinlerce insanı doğrudan ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında, tüm vatandaşlar ile milyonlarca tüzel kişinin aleyhine bir düzenleme yapıldığı kaydedildi.