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Haberler Galeri Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasındaki önemli değişiklik kararı Danıştay'da

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasındaki önemli değişiklik kararı Danıştay'da

Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, Zorunlu Trafik Sigortasını düzenleyen genel şartlarda yapılan değişiklik nedeniyle Danıştay'a başvurarak değişikliğin iptali ile yürütmenin durdurulmasını istedi.

Giriş Tarihi: 03.02.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 09:28
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasındaki önemli değişiklik kararı Danıştay’da

Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından (SEDDK), Zorunlu Trafik Sigortasını düzenleyen genel şartlarda yapılan değişiklik nedeniyle Danıştay'a başvurdu.

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasındaki önemli değişiklik kararı Danıştay’da

Danıştay Başkanlığına gönderilmek üzere İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına verilen dilekçede, SEDDK tarafından Türkiye'de yaşayan herkesi, tüm motorlu araç sahip ve işletenleri, her yıl trafik kazalarında vefat eden yaralanan ve malul kalan yüzbinlerce insanı doğrudan ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında, tüm vatandaşlar ile milyonlarca tüzel kişinin aleyhine bir düzenleme yapıldığı kaydedildi.

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasındaki önemli değişiklik kararı Danıştay’da

"BELİRLENEN FORMÜL AÇIKÇA HAKSIZ ŞART NİTELİĞİNDEDİR"

İstanbul Bölge İdare Mahkemesine sunulan dilekçede, "Yapılan değişiklik ile Anayasa'ya, kanunlara, yönetmeliklere, tüm yazılı ve uygulana gelen hukuk kurallarına, evrensel hukuk kurallarına aykırı düzenlenen genel şartların uygulanmasına ne yazık ki fırsat verilmiştir. Öncelikle belirlenen formül açıkça haksız şart niteliğindedir. Hazırlanan formüller sigorta şirketleri lehine, sigortalılar ve zarar gören 3'üncü şahıslar aleyhine sonuç oluşturmakta olup, gerçek zarar ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasındaki önemli değişiklik kararı Danıştay’da

Gerçek zarardan uzak varsayımsal analiz yöntemi iptal edilmelidir. Kaldı ki 14 Mayıs 2015 tarihli genel şartlardaki formül ile yeni getirilen formül arasındaki temel fark 'daha az tazminat' hesaplanmasıdır. Zarar göreni, zayıf olan tarafı korumak adına formülün iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Kısacası Trafik Sigortası, Borçlar Kanunu haksız fiil hükümleri çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nu anlamında gerçek zararı ödemekle yükümlü iken davalı idarenin yasa koyucu ve yargılama mercii konumuna geçmeye çalışarak düzenleme yapılması hukuka aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasındaki önemli değişiklik kararı Danıştay’da

Dilekçede, "Dava konusu SEDDK düzenlemesi, motorlu araç sahibi olanlar ve sigorta sektörü açısından son derece önemli olan ve yaptırılması zorunlu bulunan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası uygulamasını doğrudan belirlemeye yöneliktir. Her motorlu araç sahibi kanunen bu sigortayı yaptırmak zorundadır. Dava konusu 'yeni genel şartların' yürürlüğe girmesi ile araç sahipleri ve sorumlular, mali açıdan aciz haline düşmeye mahkum hale getirilmiştir. Toplumun üzerinde telafisi mümkün olmayan zararlar meydana getirecek, kanunlara ve yüksek yargı kararlarına aykırı haksız şartlar ihtiva eden dava konusu genel şartların yürürlüğünün ivedilikle durdurulmasına karar verilmesini diliyoruz" denildi.