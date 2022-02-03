03 Şubat 2022, Perşembe
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasındaki önemli değişiklik kararı Danıştay'da
Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, Zorunlu Trafik Sigortasını düzenleyen genel şartlarda yapılan değişiklik nedeniyle Danıştay'a başvurarak değişikliğin iptali ile yürütmenin durdurulmasını istedi.
Giriş Tarihi: 03.02.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 09:28
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