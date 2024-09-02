02 Eylül 2024, Pazartesi
Liste değişti! Eylül ayı sıfır ve 2. el araç fiyatlarına zam mı geldi? Opel, Renault, Suzuki, Ford... En ucuz otomobiller hangileri?
Son günlerde yaşanan döviz kuru dalgalanmaları, otomobil piyasasını da olumsuz etkiledi. Birçok marka, artan maliyetler karşısında fiyat güncellemesine giderken, bazıları henüz net bir adım atamadı. Bazı otomobil markaları, 1 Eylül itibarıyla yeni fiyat listelerini yayınlayarak zamlı tarifeyle satışa başladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.09.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 10:31