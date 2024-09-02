Liste değişti! Eylül ayı sıfır ve 2. el araç fiyatlarına zam mı geldi? Opel, Renault, Suzuki, Ford... En ucuz otomobiller hangileri?

İkinci El Piyasasında Karışık Sinyaller



İkinci el otomobil piyasasında ise durum daha karmaşık. Bazı galericiler işlerin çok iyi olduğunu ve günde en az iki araç sattıklarını iddia ederken, diğerleri piyasanın durgunluğundan şikayet ediyor.