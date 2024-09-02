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Haberler Galeri Liste değişti! Eylül ayı sıfır ve 2. el araç fiyatlarına zam mı geldi? Opel, Renault, Suzuki, Ford... En ucuz otomobiller hangileri?

Liste değişti! Eylül ayı sıfır ve 2. el araç fiyatlarına zam mı geldi? Opel, Renault, Suzuki, Ford... En ucuz otomobiller hangileri?

Son günlerde yaşanan döviz kuru dalgalanmaları, otomobil piyasasını da olumsuz etkiledi. Birçok marka, artan maliyetler karşısında fiyat güncellemesine giderken, bazıları henüz net bir adım atamadı. Bazı otomobil markaları, 1 Eylül itibarıyla yeni fiyat listelerini yayınlayarak zamlı tarifeyle satışa başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.09.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 10:31
Liste değişti! Eylül ayı sıfır ve 2. el araç fiyatlarına zam mı geldi? Opel, Renault, Suziki, Ford... En ucuz otomobiller hangileri?

Döviz kurlarındaki dalgalanma, otomobil piyasasında yeni bir hareketliliğe yol açtı. Son iki gündür, birçok marka zam kararı almakta zorlanırken, bazıları ise 1 Eylül itibarıyla yeni fiyatlarını açıklayarak araçlarını satışa sundu.

Liste değişti! Eylül ayı sıfır ve 2. el araç fiyatlarına zam mı geldi? Opel, Renault, Suziki, Ford... En ucuz otomobiller hangileri?

Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında fiyat artışları kendini gösterirken, vatandaşlar bu değişim karşısında zorlanıyor.

Liste değişti! Eylül ayı sıfır ve 2. el araç fiyatlarına zam mı geldi? Opel, Renault, Suziki, Ford... En ucuz otomobiller hangileri?

Bayilerden Müşteri Arayışı

Otomobil piyasasında yaşanan bu fiyat artışları, bir dönem normalleşmiş olan çeşitli ticaret dışı uygulamaların da sona ermesine neden oldu. Stokçuluk, fiyat belirleme, müşteri sıralama ve aksesuar zorlaması gibi uygulamalar artık geride kaldı.

Liste değişti! Eylül ayı sıfır ve 2. el araç fiyatlarına zam mı geldi? Opel, Renault, Suziki, Ford... En ucuz otomobiller hangileri?

Bugün ise bayiler, müşterileri arayarak kampanyalar hakkında bilgi veriyor ve araç alma taleplerini soruyor. Bu durum, piyasadaki arz-talep dengesinin ne kadar değiştiğini gösteriyor.

Liste değişti! Eylül ayı sıfır ve 2. el araç fiyatlarına zam mı geldi? Opel, Renault, Suziki, Ford... En ucuz otomobiller hangileri?

İkinci El Piyasasında Karışık Sinyaller

İkinci el otomobil piyasasında ise durum daha karmaşık. Bazı galericiler işlerin çok iyi olduğunu ve günde en az iki araç sattıklarını iddia ederken, diğerleri piyasanın durgunluğundan şikayet ediyor.