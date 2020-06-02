ANA SAYFA
Külüstür olarak aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor!
Külüstür arabayı servete dönüştüren adam sosyal medyada adeta fenomen oldu. Ucuz bir fiyata yani bin 200 TL'ye aldığı aracı yaptığı modifiye ile 8 milyona sattı. Otomobil modifiye uzmanlarının hayrete düştüğü olay saniye saniye kameralara yansıdı. İşte modifiye severlerin hayranlıkla izlediği o değişimin hikayesi... Ford Mustang, Ford tarafından Ford Falcon modelinden esinlenerek üretilen otomobil, ilk kez 9 Mart 1964'te Ford'un Michigan Dearborn'daki tesislerinde üretilmiştir.
Giriş Tarihi: 02.06.2020 21:59
- 1
- 175
- 2
- 175
- 3
- 175
- 4
- 175
- 5
- 175