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Klasik otomobilleri hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar! Mercedes detayı: "300-400 bin lira arası..."

Bursa'da 3 kuşaktır klasik otomobillerin restorasyonunu yapan Ersöz ailesi, titizlikle onardıkları araçları orijinal görünümlerine kavuşturarak sahiplerine teslim ediyor. Restorasyon işi parça durumu ve arabanın markasına göre 300-400 bin lira arası değişiyor. Hatta bazen daha da yukarı rakamlara çıktığı da oluyor. Öte yandan Ersöz ailesi, son dönemde Mercedes üzerinde çalışmayı daha çok seviyor.

Giriş Tarihi: 01.05.2021 22:22
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Klasik otomobilleri hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar! Mercedes detayı: 300-400 bin lira arası...

Yaklaşık 60 yıl önce babası ve amcalarının başlattığı işi devralan Ali Ersöz (52), oğlu Emir Ersöz (19) ile atalarından kalma işi devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Klasik otomobilleri hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar! Mercedes detayı: 300-400 bin lira arası...

Ersöz ailesi, Türkiye'nin dört bir yanından hatta ülke dışından getirilen, adeta çürümüş klasik otomobilleri kaportasından boyasına, döşemelerinden motor parçalarına kadar orijinalleriyle yeniliyor.

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Klasik otomobilleri hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar! Mercedes detayı: 300-400 bin lira arası...

Özellikle kaportasını günlerce çekiçleyerek eski formuna kavuşturmak için yoğun el emeği sarf eden baba ve oğul, birçok parçası çürüyen ya da kaybolan klasik arabaların, ihtiyaç duyulan orijinal parçalarını yurt dışından getirtiyor.

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Klasik otomobilleri hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar! Mercedes detayı: 300-400 bin lira arası...

Her bir araç için 6 aydan 1,5 yıla kadar emek harcayarak onları ilk günkü ihtişamına kavuşturan Ersöz ailesi, ortaya çıkan her otomobile "sanat eseri" gözüyle bakıyor.

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Klasik otomobilleri hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar! Mercedes detayı: 300-400 bin lira arası...

"BİRÇOK ÜNLÜ İŞ ADAMI VE SANATÇILARA ARAÇLARINI RESTORE EDİP TESLİM ETTİK"

Ali Ersöz, babası ve amcalarının çok iyi bir sanatkar olduğunu belirterek, onlardan öğrendiklerinin üzerine koyarak bugünlere geldiğini anlattı.