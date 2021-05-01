Klasik otomobilleri hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar! Mercedes detayı: "300-400 bin lira arası..."

Bursa'da 3 kuşaktır klasik otomobillerin restorasyonunu yapan Ersöz ailesi, titizlikle onardıkları araçları orijinal görünümlerine kavuşturarak sahiplerine teslim ediyor. Restorasyon işi parça durumu ve arabanın markasına göre 300-400 bin lira arası değişiyor. Hatta bazen daha da yukarı rakamlara çıktığı da oluyor. Öte yandan Ersöz ailesi, son dönemde Mercedes üzerinde çalışmayı daha çok seviyor.