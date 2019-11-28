Kış lastiği takmayana büyük ceza! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

İçişleri Bakanlığı, zorunlu kış lastiği genelgesini 81 ile gönderdi. Genelgede kış boyunca alınacak önlemler duyuruldu. Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçların, lastikleri takmamaları durumunda cezaya çarptırılmalarına karar verildi. Caydırıcılık açısından ceza miktarı yüksek tutuldu. Ayrıca, riskli bölgelerde yüksek tonajlı araçlara yönelik bazı uygulamalar da planlanıyor. Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına günler kala vatandaşlar uygulanacak cezayı ve başlangıç tarihini merakla araştırıyor. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte zorunlu kış lastiği uygulamasına dair her şey...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 12:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





