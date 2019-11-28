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Kış lastiği takmayana büyük ceza! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

İçişleri Bakanlığı, zorunlu kış lastiği genelgesini 81 ile gönderdi. Genelgede kış boyunca alınacak önlemler duyuruldu. Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçların, lastikleri takmamaları durumunda cezaya çarptırılmalarına karar verildi. Caydırıcılık açısından ceza miktarı yüksek tutuldu. Ayrıca, riskli bölgelerde yüksek tonajlı araçlara yönelik bazı uygulamalar da planlanıyor. Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına günler kala vatandaşlar uygulanacak cezayı ve başlangıç tarihini merakla araştırıyor. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte zorunlu kış lastiği uygulamasına dair her şey...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 12:57
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Kış lastiği takmayana büyük ceza! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kış lastiği takmayana büyük ceza geliyor. Kış kapıya dayandı. Kış aylarında trafik kazalarında büyük artışlar görülüyor. Özellikle kar ve buzlanma kazaların ana sebebi olarak öne çıkıyor. Araçların kış lastiği takmaları önerilirken, bazı araçların ise kış lastiği takması zorunlu kılınıyor. Zorunlu kış lastiği uygulaması 5 ay sürerken, kontroller de artıyor. Trafiği tehlikeye düşüren araçlara büyük para cezaları veriliyor. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

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Kış lastiği takmayana büyük ceza! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık Pazar günü resmen başlayacak. Lastikçilerde büyük yoğunluk oluşurken, Pazartesi günü itibarıyla kış lastiği takmayan araçlara ceza uygulanmaya başlayacak.

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Kış lastiği takmayana büyük ceza! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgeye göre bu yıl araçlara 625 TL ceza kesilecek. İkinci kez yakalanan araç ise trafikten men edilecek.

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Kış lastiği takmayana büyük ceza! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 81 İLE GENELGE GÖNDERDİ

İçişleri Bakanlığından 81 valiliğe gönderilen kış aylarında trafikte alınacak tedbirlerle ilgili genelgeyle kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlarda kış lastiği kullanımı denetimlerine ağırlık verilmesi istendi.

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Kış lastiği takmayana büyük ceza! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

İçişleri Bakanlığının "Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri"ne ilişkin genelgesinde, kış mevsimindeki aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı, taşıtların, fren ve durma mesafesinin arttığı, taşıt kullanma ve seyahat konforunun bozulduğu ve buna bağlı olarak trafik güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği belirtilerek, alınması gereken tedbirler sıralandı.