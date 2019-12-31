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Kış geldi dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa...

Otomobiller birçok kişi için günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri. Her gün milyonlarca kişi evine, işine gitmek, bazen de seyahat etmek için otomobil kullanıyor. Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Birçoğumuzun önemsiz sanıp dikkate almadığı o uyarılar otomobiliniz için hayati önem taşıyabilir! Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 12:40
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Kış geldi dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa...

Otomobiller birçok kişi için günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri. Her gün milyonlarca kişi evine, işine gitmek, bazen de seyahat etmek için otomobil kullanıyor. Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Birçoğumuzun önemsiz sanıp dikkate almadığı o uyarılar otomobiliniz için hayati önem taşıyabilir! Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor.

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Kış geldi dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa...

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

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Kış geldi dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa...

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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Kış geldi dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa...

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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Kış geldi dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa...

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR