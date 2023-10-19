HaberlerGaleriKampanya bitiyor! Yüzde 0 faiz oranı ile sıfır araç satışları devam ediyor. İşte 2023 model sıfır Renault, Dacia, Peugeot, Toyota, Opel, Fiat ekim kampanyaları ve fiyatları…
Kampanya bitiyor! Yüzde 0 faiz oranı ile sıfır araç satışları devam ediyor. İşte 2023 model sıfır Renault, Dacia, Peugeot, Toyota, Opel, Fiat ekim kampanyaları ve fiyatları…
Sıfır araç alacaklar için sunulan 0 faiz oranından başlayan finansman desteği kampanyaları iki haftanın sonunda sona erecek. 250.000 TL, 12 ay % 0 faizden başlayan kampanyalar ile 2023 model sıfır araç modellerini satışa sunan firmalar, sıfır araç piyasasını yeniden canlandırmayı hedefliyor. İşte 2023 model sıfır Renault, Dacia, Peugeot, Toyota, Opel, Fiat, Citroen ekim ayı kampanyaları ve güncel fiyat listeleri…
Giriş Tarihi: 19.10.2023 12:40Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 12:44