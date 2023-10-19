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Haberler Galeri Kampanya bitiyor! Yüzde 0 faiz oranı ile sıfır araç satışları devam ediyor. İşte 2023 model sıfır Renault, Dacia, Peugeot, Toyota, Opel, Fiat ekim kampanyaları ve fiyatları…

Kampanya bitiyor! Yüzde 0 faiz oranı ile sıfır araç satışları devam ediyor. İşte 2023 model sıfır Renault, Dacia, Peugeot, Toyota, Opel, Fiat ekim kampanyaları ve fiyatları…

Sıfır araç alacaklar için sunulan 0 faiz oranından başlayan finansman desteği kampanyaları iki haftanın sonunda sona erecek. 250.000 TL, 12 ay % 0 faizden başlayan kampanyalar ile 2023 model sıfır araç modellerini satışa sunan firmalar, sıfır araç piyasasını yeniden canlandırmayı hedefliyor. İşte 2023 model sıfır Renault, Dacia, Peugeot, Toyota, Opel, Fiat, Citroen ekim ayı kampanyaları ve güncel fiyat listeleri…

Giriş Tarihi: 19.10.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 12:44
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Kampanya bitiyor! Yüzde 0 faiz oranı ile sıfır araç satışları devam ediyor. İşte 2023 model sıfır Renault, Dacia, Peugeot, Toyota, Opel, Fiat ekim kampanyaları ve fiyatları…

Sıfır araç satışlarında yaşanan durgunluk otomotiv devlerini kampanya yapmaya itti. Son iki aydır araç fiyatlarına zam yapmayan firmalar, bazı araç modelleri için indirim dahi uyguladı. 31 Ekim'e kadar devam edecek 2023 model sıfır araç satış kampanyaları kapsamında Toyota 250 bin TL'ye kadar sağladığı finansman desteğinde 0 faiz fırsatı sunuyor. Rekabete hız veren diğer otomobil üreticileri ise 0,99'dan başlayan finansman desteği ile satışlarına devam ediyor. İşte 2023 model sıfır Renault, Dacia, Peugeot, Toyota, Opel, Fiat, Citroen ekim ayı kampanyaları ve güncel fiyat listeleri…

2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ EKİM AYI KAMPANYALARI!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kampanya bitiyor! Yüzde 0 faiz oranı ile sıfır araç satışları devam ediyor. İşte 2023 model sıfır Renault, Dacia, Peugeot, Toyota, Opel, Fiat ekim kampanyaları ve fiyatları…

Toyota Ekim Ayı Avantajlı Sıfır Araç Kampanyası

Toyota 2023 Model sıfır Hilux ve orolla Cross Hybrid için 250.000 TL, 12 ay % 0 faiz avantajı ile finansman desteği sağlıyor.

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Kampanya bitiyor! Yüzde 0 faiz oranı ile sıfır araç satışları devam ediyor. İşte 2023 model sıfır Renault, Dacia, Peugeot, Toyota, Opel, Fiat ekim kampanyaları ve fiyatları…

Peugeot Ekim Ayı Avantajlı Sıfır Araç Kampanyası

Peugeot 2023 Model sıfır 208, 308, 2008, 3008, 408 ve 508 modelleri için % 0,99 faiz avantajı ile finansman desteği sağladığını açıkladı.

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Kampanya bitiyor! Yüzde 0 faiz oranı ile sıfır araç satışları devam ediyor. İşte 2023 model sıfır Renault, Dacia, Peugeot, Toyota, Opel, Fiat ekim kampanyaları ve fiyatları…

Opel Ekim Ayı Avantajlı Sıfır Araç Kampanyası

Opel 2023 Model sıfır Corsa ve Astra modelleri için 200.000 TL 12 Ay %0,99 faiz ve 250.000 TL 12 Ay %0,99 faiz seçeneği ile satış yapıyor.

Ayrıca otomotiv devi yeni elektrikli Astra modeli için 300.000 TL 12 Ay %0,99 faiz oranı ile finansman desteği sunuyor.

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Kampanya bitiyor! Yüzde 0 faiz oranı ile sıfır araç satışları devam ediyor. İşte 2023 model sıfır Renault, Dacia, Peugeot, Toyota, Opel, Fiat ekim kampanyaları ve fiyatları…

Citroen Ekim Ayı Avantajlı Sıfır Araç Kampanyası

Citroen 2023 Model sıfır C4, C4X 250.000 TL 12 AY %1,75 faiz oranı ile finansman desteği sağlarken, C5 modeli için 300.000 TL 12 AY %1,99 faiz fırsatı sunuyor.