Kampanya bitiyor! Yüzde 0 faiz oranı ile sıfır araç satışları devam ediyor. İşte 2023 model sıfır Renault, Dacia, Peugeot, Toyota, Opel, Fiat ekim kampanyaları ve fiyatları…

Sıfır araç satışlarında yaşanan durgunluk otomotiv devlerini kampanya yapmaya itti. Son iki aydır araç fiyatlarına zam yapmayan firmalar, bazı araç modelleri için indirim dahi uyguladı. 31 Ekim'e kadar devam edecek 2023 model sıfır araç satış kampanyaları kapsamında Toyota 250 bin TL'ye kadar sağladığı finansman desteğinde 0 faiz fırsatı sunuyor. Rekabete hız veren diğer otomobil üreticileri ise 0,99'dan başlayan finansman desteği ile satışlarına devam ediyor. İşte 2023 model sıfır Renault, Dacia, Peugeot, Toyota, Opel, Fiat, Citroen ekim ayı kampanyaları ve güncel fiyat listeleri…

2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ EKİM AYI KAMPANYALARI!