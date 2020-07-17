İşte Tesla'nın yeni rakibi! Nissan elektrikli SUV'u Ariya kendini gösterdi

Dünya otomobil devleri, geleceğin araçlarını üretmeye devam ediyor. Otomotiv sektöründeki rekabetin her geçen gün arttığı bu dönemde firmalar, yeni modellerinin tanıtımını peş peşe yapıyor. Nissan markasının son 5 yıl içinde tanıttığı ilk küresel modeli olacak olan Ariya, markanın tam elektrikli SUV modeli olarak öne çıkıyor. Japon üreticinin yeni tasarım diliyle şekillenen otomobili olan Ariya'yı ilk defa 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda konsept bir model olarak görülmüştü.