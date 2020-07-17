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Haberler Galeri İşte Tesla'nın yeni rakibi! Nissan elektrikli SUV'u Ariya kendini gösterdi

İşte Tesla'nın yeni rakibi! Nissan elektrikli SUV'u Ariya kendini gösterdi

Dünya otomobil devleri, geleceğin araçlarını üretmeye devam ediyor. Otomotiv sektöründeki rekabetin her geçen gün arttığı bu dönemde firmalar, yeni modellerinin tanıtımını peş peşe yapıyor. Nissan markasının son 5 yıl içinde tanıttığı ilk küresel modeli olacak olan Ariya, markanın tam elektrikli SUV modeli olarak öne çıkıyor. Japon üreticinin yeni tasarım diliyle şekillenen otomobili olan Ariya'yı ilk defa 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda konsept bir model olarak görülmüştü.

Giriş Tarihi: 17.07.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 14:03
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İşte Tesla'nın yeni rakibi! Nissan elektrikli SUV'u Ariya kendini gösterdi

Ariya yeni bir model olarak marka adına farklı yenilikleri de bünyesinde barındırıyor. Bunlardan en önemli özellikle otoyol gibi çoklu şeride sahip yollarda şerit değiştirebilen otomatik pilot özelliği.

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İşte Tesla'nın yeni rakibi! Nissan elektrikli SUV'u Ariya kendini gösterdi

Markanın Şef Mühendislerinden Hikaru Nakajima, "Şirketin bugün nerede durduğunu temsil ettiği ve geleceğin Nissan'ına yol açacak olan bu modelden taviz vermemek için yönetimden emir aldık" açıklaması yapıldı.

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İşte Tesla'nın yeni rakibi! Nissan elektrikli SUV'u Ariya kendini gösterdi

Ariya'daki bir diğer yenilik ise kullanılan Nissan logosu olmuş. Gelişmekte olan pazarlara odaklanan Nissan, ürün gamının yaşlanmasına ne yazık ki izin verdi. Bu durum markanın kârlılığını ve satışlarını son 2 yılda azalttı. Ariya modeliyle birlikte Leaf'e ek olarak yeni bir elektrikli otomobil üretildi.

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İşte Tesla'nın yeni rakibi! Nissan elektrikli SUV'u Ariya kendini gösterdi

Yeni otomobilde kullanılan yeni marka logosu aslında çok farklı detaylara sahip değil. Ancak Nissan isminin harfleri arasındaki boşluğun biraz daha fazla olduğu ve logonun daha fazla üç boyutlu gözüktüğü hemen anlaşılıyor.

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İşte Tesla'nın yeni rakibi! Nissan elektrikli SUV'u Ariya kendini gösterdi

600 KM'NİN ÜZERİNDE MENZİLE SAHİP OLACAK

Ariya, 610 km menzili kullanıcılarına sunacak. Bu rakam Tesla Model Y'den daha fazla. Ancak Amerika'da satışına bu yılın sonunda başlanacak olan Mustang Mach-E 50 bin dolarlık etiket fiyatına sahip olacakken, Ariya da 2021 yılı mart ayında satılacak ve Mach-E ile aynı fiyata sahip olacak