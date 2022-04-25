İşte tarihe karışan üretimden kalkan 62 otomobil! Bir tanesi en sevileniydi

Otomobiller günlük yaşantımızda önemli bir yer tutar. Ülkemizde trafikte milyonlarca araba bulunmaktadır. Bir dönem yolların tozunu attıran ve artık tarihe karışan yüzlerce model var. Sizler için dönemin en gözde modelleri olup artık sadece ikinci el sitelerde görülen otomobilleri araştırdık. İşte Türkiye'de yakından tanınan ancak artık üretimde olamayan araba modelleri

Giriş Tarihi: 25.04.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 14:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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