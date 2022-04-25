25 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İşte tarihe karışan üretimden kalkan 62 otomobil! Bir tanesi en sevileniydi

İşte tarihe karışan üretimden kalkan 62 otomobil! Bir tanesi en sevileniydi

Otomobiller günlük yaşantımızda önemli bir yer tutar. Ülkemizde trafikte milyonlarca araba bulunmaktadır. Bir dönem yolların tozunu attıran ve artık tarihe karışan yüzlerce model var. Sizler için dönemin en gözde modelleri olup artık sadece ikinci el sitelerde görülen otomobilleri araştırdık. İşte Türkiye'de yakından tanınan ancak artık üretimde olamayan araba modelleri

Giriş Tarihi: 25.04.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 14:24
  • 1
  • 85
İşte tarihe karışan üretimden kalkan 62 otomobil! Bir tanesi en sevileniydi

İşte Türkiye'de yakından tanınan ancak artık üretimde olamayan 62 model...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 85
İşte tarihe karışan üretimden kalkan 62 otomobil! Bir tanesi en sevileniydi

1. Fiat Albea

Fiat'ın 2002 senesinin Mart ayında satışa sunduğu Albea'nın 2012 yılında üretimi durduruldu.

  • 3
  • 85
İşte tarihe karışan üretimden kalkan 62 otomobil! Bir tanesi en sevileniydi

Türkiye'de ticari taksilerin yoğunlukla kullandığı Albea; Active, Dynamic ve Premio olmak üzere 3 farklı donanım paketleri ile satışa sunulmuştu.

  • 4
  • 85
İşte tarihe karışan üretimden kalkan 62 otomobil! Bir tanesi en sevileniydi

2. Fiat Tempra

Fiat'ın 1990 ile 1998 yılları arasında ürettiği Tempra, 2.0 litre, 148 beygir gücü ve 16v motor seçeneğiyle Türkiye'de üretilen dönemin en güçlü binek otomobil ünvanına sahipti.

  • 5
  • 85
İşte tarihe karışan üretimden kalkan 62 otomobil! Bir tanesi en sevileniydi

3. Fiat Tipo

Tipo, İtalyan otomotiv firması Fiat'ın 1988 ile 1995 yılları arasında ürettiği gözde modellerden biriydi.