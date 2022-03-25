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Haberler Galeri İşte 2022'nin en ucuz sıfır otomobilleri! Markalardan peş peşe "sıfır otomobilde indirim" kampanyası

İşte 2022'nin en ucuz sıfır otomobilleri! Markalardan peş peşe "sıfır otomobilde indirim" kampanyası

"En ucuz sıfır otomobiller" başlığı internet dünyasında en çok arananlar arasına girdi. Rusya-Ukrayna savaşı ve koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan çip krizi otomotiv dünyasını derinden etkilemişti. Firmaların yaptığı kampanyalar ile sıfır otomobiller yeniden gözde oldu. Peki "En ucuz sıfır otomobiller" hangileri?

Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:49
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İşte 2022’nin en ucuz sıfır otomobilleri! Markalardan peş peşe sıfır otomobilde indirim kampanyası

Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı otomotiv dünyasını derinden etkiledi. Özellikle Avrupa'da artan araç fiyatları müşterileri korkuttu. Firmaların yaptığı yeni kampanyalar ile sıfır ve ikinci el otomobillerde satışlar yeniden hareketlendi. İşte 2022'nin en ucuz sıfır otomobilleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte 2022’nin en ucuz sıfır otomobilleri! Markalardan peş peşe sıfır otomobilde indirim kampanyası

Citroen C3 1.2 PureTech Manuel - 335.000 TL

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İşte 2022’nin en ucuz sıfır otomobilleri! Markalardan peş peşe sıfır otomobilde indirim kampanyası

Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo - 368.900 TL

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İşte 2022’nin en ucuz sıfır otomobilleri! Markalardan peş peşe sıfır otomobilde indirim kampanyası

Fiat Egea 1.4 Fire Easy - 265.900 TL

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İşte 2022’nin en ucuz sıfır otomobilleri! Markalardan peş peşe sıfır otomobilde indirim kampanyası

Honda City 1.5L VTEC Otomatik - 382.200 TL