İşte 2022'nin en ucuz sıfır otomobilleri! Markalardan peş peşe "sıfır otomobilde indirim" kampanyası

"En ucuz sıfır otomobiller" başlığı internet dünyasında en çok arananlar arasına girdi. Rusya-Ukrayna savaşı ve koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan çip krizi otomotiv dünyasını derinden etkilemişti. Firmaların yaptığı kampanyalar ile sıfır otomobiller yeniden gözde oldu. Peki "En ucuz sıfır otomobiller" hangileri?