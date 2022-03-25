25 Mart 2022, Cuma
İşte 2022'nin en ucuz sıfır otomobilleri! Markalardan peş peşe "sıfır otomobilde indirim" kampanyası
"En ucuz sıfır otomobiller" başlığı internet dünyasında en çok arananlar arasına girdi. Rusya-Ukrayna savaşı ve koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan çip krizi otomotiv dünyasını derinden etkilemişti. Firmaların yaptığı kampanyalar ile sıfır otomobiller yeniden gözde oldu. Peki "En ucuz sıfır otomobiller" hangileri?
Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:49
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