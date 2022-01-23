İkinci el otomobiller için yeni sistem! Tarih verildi

İKİNCİ EL ARAÇLARDA SMS İLE EKSPERTİZ SORGULAMASI YAPILABİLECEK

Uluslararası Ekspertiz Derneği Kurucu Üyesi ve Auto King Oto Ekspertiz Genel Müdürü Aytaç Çınargil, Uluslararası Ekspertiz Derneği'nin kurulduğunu belirterek, "Bu dernek sayesinde SMS ile hasar durumu sorgulama gibi, ekspertiz durumu sorgulaması da yapabileceğiz. Araca en son ekspertiz yapıldığında nelerin olduğunu görebileceğiniz bir sistem kurduk. Altyapı hazır. Tüm eksperiz noktalarının verilerini açması ve IT ekibinin bunu hazırlaması lazım. Haziran'da hazır olacağını düşünüyoruz." dedi.