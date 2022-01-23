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İkinci el otomobiller için yeni sistem! Tarih verildi

2. el otomobil piyasasında hareketlilik devam ederken beklenen sistem değişikliği de geliyor. Ekspertiz dolandırıcılıklarının artması üzere harete geçildi ve sadece bi SMS ile gerçeklerin ortaya çıkması sağlanıyor. Uluslararası Ekspertiz Derneği Kurucu Üyesi ve Auto King Oto Ekspertiz Genel Müdürü Aytaç Çınargil, araca en son ekspertiz yapıldığında nelerin olduğunun görüldüğü bir sistem kurulduğunu belirterek, Uluslararası Ekspertiz Derneği'nin kurulduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 23.01.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 12:34
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İkinci el otomobiller için yeni sistem! Tarih verildi

2. el otomobil piyasasında hareketlilik devam ederken beklenen sistem değişikliği de geliyor. Ekspertiz dolandırıcılıklarının artması üzere harete geçildi ve sadece bi SMS ile gerçeklerin ortaya çıkması sağlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el otomobiller için yeni sistem! Tarih verildi

İKİNCİ EL ARAÇLARDA SMS İLE EKSPERTİZ SORGULAMASI YAPILABİLECEK

Uluslararası Ekspertiz Derneği Kurucu Üyesi ve Auto King Oto Ekspertiz Genel Müdürü Aytaç Çınargil, Uluslararası Ekspertiz Derneği'nin kurulduğunu belirterek, "Bu dernek sayesinde SMS ile hasar durumu sorgulama gibi, ekspertiz durumu sorgulaması da yapabileceğiz. Araca en son ekspertiz yapıldığında nelerin olduğunu görebileceğiniz bir sistem kurduk. Altyapı hazır. Tüm eksperiz noktalarının verilerini açması ve IT ekibinin bunu hazırlaması lazım. Haziran'da hazır olacağını düşünüyoruz." dedi.

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İkinci el otomobiller için yeni sistem! Tarih verildi

"BU DERNEK ÜYESİ EKSPERTİZ FİRMALARI, DATALARINI BİR HAVUZDA BİRLEŞTİRİYOR"

Çınargil, oto bakım, mekanik ve onarım markası Auto King'in ekspertiz hizmeti veren yeni markası Auto King Oto Ekspertiz'in tanıtımına ilişkin düzenlenen toplantıda, ekspertiz sektöründeki gelişmeler ve elektrikli araçlar için pil ölçümünü de kapsayan ekspertiz hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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İkinci el otomobiller için yeni sistem! Tarih verildi

Kendilerinin de kurucu üyeleri arasında oldukları yeni bir ekspertiz derneği kurulduğunu aktaran Çınargil, "Derneğimizin adı Uluslararası Ekspertiz Derneği. Şu anda 13 oto ekspertiz firması derneğe üye. Bu dernek üyesi ekspertiz firmaları, datalarını bir havuzda birleştiriyor. Kendi ekspertiz noktalarını bu sisteme dahil edecekler. Tüm ekspertiz raporlarını müşteri görebilecek. Buna liderlik ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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İkinci el otomobiller için yeni sistem! Tarih verildi

"HAZİRAN'DA HAZIR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Çınargil, dernek sayesinde SMS ile hasar durumu sorgulama gibi, ekspertiz durumu sorgulaması da yapabileceklerini belirterek, "Araca en son ekspertiz yapıldığında nelerin olduğunu görebileceğiniz bir sistem kurduk. Altyapı hazır. Tüm eksperiz noktalarının verilerini açması ve IT ekibinin bunu hazırlaması lazım. Haziran'da hazır olacağını düşünüyoruz" dedi.