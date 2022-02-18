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İkinci el otomobil alacaklara önemli uyarı! Fiyatlar yüzde 15 düştü

Koronavirüs salgınının dünya genelinde en çok etkilediği alanlardan biri de hiç şüphesin otomotiv sektörü olmuştu. Çip kriziyle birlikte fabrikaların da üretime ara vermesi sıfır ve ikinci el otomobillerin fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Uzmanlar son dönemde ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş olduğunu ve fiyatların yüzde 15 kadar geri çekildiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 18.02.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 11:56
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İkinci el otomobil alacaklara önemli uyarı! Fiyatlar yüzde 15 düştü

Araba alacak pek çok kişi fiyatların sıfır araçlara göre daha uygun olması nedeni ile ikinci el arabaya yöneliyor.

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İkinci el otomobil alacaklara önemli uyarı! Fiyatlar yüzde 15 düştü

Küresel çip krizinin sıfır araç bulunurluğunu azaltması, geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren ikinci el araba piyasasını hareketlendirmiş ve fiyatlarda yüzde 50'nin üzerinde artışa neden olmuştu. Ancak, aralık ayının sonundan itibaren ikinci el araç alışverişi neredeyse durma noktasına geldi. Öyle ki, iç pazarda tutulan belirli modeller hariç bireysel ilanların satılma süreleri 25 günden 39 günlere kadar çıktı.

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İkinci el otomobil alacaklara önemli uyarı! Fiyatlar yüzde 15 düştü

Aracını satamayanlar ise fiyatları düşürmek durumunda kaldı. İkinci el piyasasındaki durgunluğun başlıca nedenlerini taşıt kredilerinde düzenleme, yüksek faiz ve kurun seyriyle ilgili beklentiler şeklinde sıralayan uzmanlar, fiyatların yüzde 15 ila yüzde 18 arasında düştüğünü bildirdi.

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İkinci el otomobil alacaklara önemli uyarı! Fiyatlar yüzde 15 düştü

"YAPRAK KIPIRDAMIYOR"

Otomotiv analiz şirketi Cardata'nın CEO'su Hüsamettin Yalçın, durumu, "Şu anda ikinci elde alışveriş neredeyse durma noktasına geldi. Son 1 aydır durum böyle. Adeta yaprak kıpırdamıyor" şeklinde aktardı.

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İkinci el otomobil alacaklara önemli uyarı! Fiyatlar yüzde 15 düştü

Yalçın durgunluğun nedenleriyle ilgili, "Tüketici şu anda otomotiv tarafında, ÖTV matrah güncellemesi ve BDDK'nın atacağı kredi adımlarını bekliyor. Ekonomi tarafında da kurlar bu seviyede kalacak mı? Faizler düşecek mi? gibi birçok soru işareti var...