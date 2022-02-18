İkinci el otomobil alacaklara önemli uyarı! Fiyatlar yüzde 15 düştü

Koronavirüs salgınının dünya genelinde en çok etkilediği alanlardan biri de hiç şüphesin otomotiv sektörü olmuştu. Çip kriziyle birlikte fabrikaların da üretime ara vermesi sıfır ve ikinci el otomobillerin fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Uzmanlar son dönemde ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş olduğunu ve fiyatların yüzde 15 kadar geri çekildiğini belirtti.