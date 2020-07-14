İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu otomobiller 60 bin lira

Son zamanlarda ikinci el otomobil fiyatları yükselişte olsa da düşük fiyatlara model yılı yüksek ancak ekstra açısından daha zayıf otomobillere sahip olmak mümkün. Günümüzde ABS, klima, hidrolik ya da elektrikli direksiyon, ön ve arka elektrikli cam standart olarak araçların üzerinde geliyor. Binici olarak alınacak araçlarda boya ve değişen beklentisi olmayanlar uygun fiyatlara otomobil bulabiliyor.

Giriş Tarihi: 14.07.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 10:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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