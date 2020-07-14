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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu otomobiller 60 bin lira

Son zamanlarda ikinci el otomobil fiyatları yükselişte olsa da düşük fiyatlara model yılı yüksek ancak ekstra açısından daha zayıf otomobillere sahip olmak mümkün. Günümüzde ABS, klima, hidrolik ya da elektrikli direksiyon, ön ve arka elektrikli cam standart olarak araçların üzerinde geliyor. Binici olarak alınacak araçlarda boya ve değişen beklentisi olmayanlar uygun fiyatlara otomobil bulabiliyor.

Giriş Tarihi: 14.07.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 10:42
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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu otomobiller 60 bin lira

Uzun yıllar kullanılacak ve çok özelliği olmayan, 5-6 parçası boyalı araç almak isteyenler ortalama 60 bin liraya satın alma gerçekleştirebiliyor.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu otomobiller 60 bin lira

Düşük bütçelere sahipseniz şasesinde hasarı bulunmayan ve hava yastığı açılmamış araçları tercih edebilirsiniz.

İşte Hürriyet'in haberine göre fiyatı 60 bin lira civarında olan otomobiller:

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu otomobiller 60 bin lira

Peugeot 301 benzinli 2013 model

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu otomobiller 60 bin lira

Fiat Linea dizel 2014 model

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu otomobiller 60 bin lira

Fiat Punto benzinli 2012 model