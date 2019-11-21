İkinci el en ucuz, hızlı satılan otomobil fiyatları! İkinci el Renault, Fiat, Ford, Honda Toyota araç modelleri ve fiyatları

Kısa süre içerisinde bir araba almak isteyen ancak çok fazla bütçesi olmayanlar ikinci el araçları araştırıyor. Araç satış siteleri ve otomobil pazarlarında birçok araç fiyatı el yakıyor. Makul fiyatlara otomobil bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Ancak araç yaşında biraz esneklik gösterildiğinde öğrencilerin dahi alabileceği fiyatlarda otomobiller mevcut. Özellikle 50 bin TL bütçesi olanlar bu konuda biraz daha şanslı. Ancak 20,30,40 bin TL seviyesinde de birçok araba var. Hatta kilometre ve yaşta esneklik gösterildiğinde 20 bin TL altı araba bulmak bile mümkün. Peki, 20,30,40,50 bin TL altı otomobil modelleri neler? İşte ikinci el peynir ekmek gibi satılan arabalar...