İkinci el en ucuz, hızlı satılan otomobil fiyatları! İkinci el Renault, Fiat, Ford, Honda Toyota araç modelleri ve fiyatları
Piyasada ki en düşük fiyata satılan sahibinden ikinci el araç modellerini bir araya getirdik. Düşük bütçeli araçlar, öğrencilerin ve acemi şoförlerin bir numaralı tercihleri arasında yerini almaya devam ediyor. Günümüzdeki araç fiyatları, parça ve bakım masrafları göz önünde bulundurulduğunda, araca ihtiyacı olan fakat yüksek paralar ödemek istemeyen kullanıcılar, yaşı yüksek araçları tercih ederek tabiri caizse ayağını yerden kesmek için aldım dediği modelleri tercih ediyor.
Giriş Tarihi: 21.11.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 14:22
Kısa süre içerisinde bir araba almak isteyen ancak çok fazla bütçesi olmayanlar ikinci el araçları araştırıyor. Araç satış siteleri ve otomobil pazarlarında birçok araç fiyatı el yakıyor. Makul fiyatlara otomobil bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Ancak araç yaşında biraz esneklik gösterildiğinde öğrencilerin dahi alabileceği fiyatlarda otomobiller mevcut. Özellikle 50 bin TL bütçesi olanlar bu konuda biraz daha şanslı. Ancak 20,30,40 bin TL seviyesinde de birçok araba var. Hatta kilometre ve yaşta esneklik gösterildiğinde 20 bin TL altı araba bulmak bile mümkün. Peki, 20,30,40,50 bin TL altı otomobil modelleri neler? İşte ikinci el peynir ekmek gibi satılan arabalar...
ÖĞRENCİLER VE ACEMİ ŞOFÖRLER TERCİH EDİYOR!
Söz konusu bu araçlar kullanıcılarına yeni model araçlara nazaran kaza durumu yaşansa dahi ciddi büyük değer kayıpları yaşatmazken tamir masrafları tarafında da kullanıcısının cebini yormuyor. Bu nedenden ötürüdür ki aşağıdaki listede yer alan araçları başta öğrenciler olmak üzere yeni araç kullanmayı öğrenecek kişiler tercih ediyor.
PİYASADA ÇOK HIZLI SATILIYOR!
Yukarıda saydığımız nedenlerden ötürü tercih edilen araçlar piyasada düşük bütçe avantajı ile birlikte hızlıca alım satım yapılabiliyor. Bu araçları geçici bir dönem için satın alan kullanıcılar öğrencilikleri bittiğinde ve ya araç kullanmayı öğrendiklerinden yeni araç satın almak için araçlarını satışa çıkarıyorlar.
Buna ek olarak kısa süreli bir ihtiyacını karşılamak için de tercih edilen bu araçlar, kullanıldıktan sonra yeniden satış için piyasaya sürülüyor.
Piyasada ki en düşük fiyata satılan sahibinden ikinci el araç modelleri;
FİYATLAR NEDEN YÜKSEK?
Sıfır araçlar ile 2. el araçlar arasındaki fiyat farkının yüzde
düşeceğini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Meclis Üyesi 20'lere Batı, "Genelde Türkiye'de Kasım ve Aralık ayları yaklaştığında ikinci el ve sıfır sektörlerinde yıl sonu indirimleri beklenir ve daha düşük fiyatlar olacağı tahmin edilir. Fakat bu yıl bunun tersi oluyor" dedi. Batı, şunları söyledi: Fahrettin