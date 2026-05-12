İkinci el araç satışında yeni dönem: Ekspertiz ücretlerine tavan sınır geliyor

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında son dönemde büyük tartışma konusu olan ekspertiz süreçleri için düğmeye bastı. Fahiş fiyat artışları ve raporlardaki güvenilirlik sorunlarını kökten çözmeyi hedefleyen yeni düzenleme ile ekspertiz ücretlerine tavan sınır getirilirken, dijital kayıt sistemiyle de dolandırıcılığın önüne geçilecek. İşte milyonlarca araç sahibini ve alıcısını yakından ilgilendiren düzenlemenin tüm detayları...

FİYATLARDAKİ 'KAFASINA GÖRE' DÖNEMİ BİTİYOR İkinci el araç piyasasının en hassas noktalarından biri olan ekspertiz ücretlerindeki belirsizlik sona eriyor. Sektör temsilcileri ve vatandaşlar, firmaların sunduğu farklı paketler adı altında talep edilen yüksek rakamlardan şikayetçi. EKSPERTİZ ÜCRETLERİNE NEŞTER VURULUYOR! Oto Ekspertiz Uzmanı Ersin Hasan, "Firmalarda farklı farklı ekspertiz paketleri adı altında fiyatlar değişiyor. 20 bin TL, 15 bin TL, 30 bin hatta 40 bin TL ekspertiz ücreti alanlar var." sözleriyle piyasadaki fiyat dengesizliğine dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı'nın harekete geçmesiyle birlikte artık bu ücretlere alt ve üst sınır getirilecek.

DİJİTAL SİSTEMLE DOLANDIRICILIĞA GEÇİT YOK Düzenlemenin en önemli ayaklarından birini ise raporların güvenilirliği oluşturuyor. Özellikle evrak üzerinde yapılan sahtecilikleri bitirmek için "Dijital Sistem" devreye giriyor. Galeri işletmecisi Davut Özinal, "Örnek veriyorum, biz arabamızı boyasız diye götürdük, gidilen firmada farklı sonuçlar çıkabiliyor." diyerek yaşanan mağduriyeti dile getirdi.

İL VE İLÇE BAZLI ÖZEL TARİFE GELİYOR Yeni düzenleme kapsamında ekspertiz ücretleri sadece standart bir tarifeye bağlı kalmayacak; aracın sınıfı, verilen hizmetin kapsamı ve işletmenin bulunduğu adrese göre değişkenlik gösterecek.

Konuyla ilgili detayları paylaşan Ersin Hasan, "İl ve ilçe bazlı ekspertizler yapılacak. Yani İstanbul'da farklı, aynı firmanın İzmir veya Hatay şubesinde farklı bir ücret alınacak. Bu fiyatlar, oradaki ustaların ücretleri ve kira gibi maliyetlere göre değerlendirilip aracın piyasa değerine uygun şekilde belirlenecek." ifadelerini kullandı. Bu sayede, aynı işleme farklı yerlerde uçurum fiyatlar ödenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.