İkinci el araç satışında yeni dönem: Ekspertiz ücretlerine tavan sınır geliyor

ahaber.com.tr - Özel Haber

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında son dönemde büyük tartışma konusu olan ekspertiz süreçleri için düğmeye bastı. Fahiş fiyat artışları ve raporlardaki güvenilirlik sorunlarını kökten çözmeyi hedefleyen yeni düzenleme ile ekspertiz ücretlerine tavan sınır getirilirken, dijital kayıt sistemiyle de dolandırıcılığın önüne geçilecek. İşte milyonlarca araç sahibini ve alıcısını yakından ilgilendiren düzenlemenin tüm detayları...

FİYATLARDAKİ 'KAFASINA GÖRE' DÖNEMİ BİTİYOR

İkinci el araç piyasasının en hassas noktalarından biri olan ekspertiz ücretlerindeki belirsizlik sona eriyor. Sektör temsilcileri ve vatandaşlar, firmaların sunduğu farklı paketler adı altında talep edilen yüksek rakamlardan şikayetçi.

EKSPERTİZ ÜCRETLERİNE NEŞTER VURULUYOR!

Oto Ekspertiz Uzmanı Ersin Hasan, "Firmalarda farklı farklı ekspertiz paketleri adı altında fiyatlar değişiyor. 20 bin TL, 15 bin TL, 30 bin hatta 40 bin TL ekspertiz ücreti alanlar var." sözleriyle piyasadaki fiyat dengesizliğine dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı'nın harekete geçmesiyle birlikte artık bu ücretlere alt ve üst sınır getirilecek.

DİJİTAL SİSTEMLE DOLANDIRICILIĞA GEÇİT YOK

Düzenlemenin en önemli ayaklarından birini ise raporların güvenilirliği oluşturuyor. Özellikle evrak üzerinde yapılan sahtecilikleri bitirmek için "Dijital Sistem" devreye giriyor. Galeri işletmecisi Davut Özinal, "Örnek veriyorum, biz arabamızı boyasız diye götürdük, gidilen firmada farklı sonuçlar çıkabiliyor." diyerek yaşanan mağduriyeti dile getirdi.

İL VE İLÇE BAZLI ÖZEL TARİFE GELİYOR

Yeni düzenleme kapsamında ekspertiz ücretleri sadece standart bir tarifeye bağlı kalmayacak; aracın sınıfı, verilen hizmetin kapsamı ve işletmenin bulunduğu adrese göre değişkenlik gösterecek.

Konuyla ilgili detayları paylaşan Ersin Hasan, "İl ve ilçe bazlı ekspertizler yapılacak. Yani İstanbul'da farklı, aynı firmanın İzmir veya Hatay şubesinde farklı bir ücret alınacak. Bu fiyatlar, oradaki ustaların ücretleri ve kira gibi maliyetlere göre değerlendirilip aracın piyasa değerine uygun şekilde belirlenecek." ifadelerini kullandı. Bu sayede, aynı işleme farklı yerlerde uçurum fiyatlar ödenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu karmaşayı bitirecek çözümü ise Ersin Hasan, "Ekspertiz raporu çıktıktan sonra dijital sisteme kayıt olacak. Aracınızı 5-10 tane ekspertize de götürmüş olsanız, önceki raporlar sistemde görünecek. Yanlış verilen veya üzerinde oynanan raporlar sistemden silinemeyecek." sözleriyle aktardı.

HATALI RAPORA 5 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI

Yeni dönemde araç sahipleri, aldıkları raporun hatalı veya eksik olduğunu düşündüklerinde yasal itiraz haklarını kullanabilecekler. Sürecin işleyişine dair bilgi veren Ersin Hasan, "Araçta herhangi bir hata varsa, vatandaşın 5 gün içerisinde itiraz etmesi lazım. Ekspertiz firması da 3 gün içerisinde bu itiraza haklı veya haksız olarak cevap vermek zorunda." açıklamasında bulundu.

YETKİ BELGESİ OLMAYAN EKSPERTİZ YAPAMAYACAK

Sektörde disiplini sağlamak amacıyla atılan bir diğer kritik adım ise mesleki yeterlilik şartı oldu. Artık her isteyen, ek iş olarak ekspertiz işletmeciliği yapamayacak. Yeni dönemde ekspertiz hizmeti verebilmek için "Yetki Belgesi" şartı aranacak. Böylece merdiven altı işletmelerin ve uzman olmayan kişilerin piyasada faaliyet göstermesinin önüne geçilerek, tüketicinin korunması sağlanacak.

Düzenleme Başlığı Yeni Uygulama Amaç
Ekspertiz ücretlerine tavan sınır Alt ve üst fiyat limiti getirilecek Fahiş fiyatların önüne geçmek
İl ve ilçe bazlı fiyatlandırma Ücretler bölgesel maliyetlere göre belirlenecek Adil ve dengeli fiyat sistemi oluşturmak
Dijital kayıt sistemi Tüm ekspertiz raporları sisteme kaydedilecek Sahtecilik ve rapor manipülasyonunu önlemek
Geçmiş raporların görüntülenmesi Araç için alınan eski raporlar görülebilecek Şeffaflığı artırmak
Hatalı rapora itiraz hakkı Vatandaş 5 gün içinde itiraz edebilecek Tüketici mağduriyetini azaltmak
Ekspertiz firmasına cevap zorunluluğu Firmalar 3 gün içinde dönüş yapmak zorunda olacak Süreci hızlandırmak
Yetki belgesi şartı Belgesi olmayan işletmeler ekspertiz yapamayacak Merdiven altı işletmeleri engellemek
Hizmet standardı Araç sınıfı ve hizmet kapsamına göre standart oluşturulacak Sektörde kaliteyi artırmak
Dolandırıcılığa dijital takip Raporlar sistemden silinemeyecek Güvenilir ikinci el piyasası oluşturmak
Tüketici koruması Denetim ve kayıt sistemi güçlendirilecek Araç alım-satımında güven ortamı sağlamak
