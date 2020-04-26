Hurdaya çıkmış 94 model Şahin'i öyle bir hale getirdi ki... Dünyaları teklif ediyorlar

Benim beyaz Şahin aşkım çocukluktan geliyor diyen Güzel, Bu modelde bunun gibisini ben hiç görmedim. Bu araba internet ortamında da yok. Şuanda bu yaşta bu kadar orjinali Türkiye'de tek. Bu araba hem boyasız, hem hatasız ve 6 bin 600 kilometrededir. Kilometresi ve en küçük parçasına kadar her şeyi ile orjinal bir otomobil."diye konuştu.