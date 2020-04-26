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Haberler Galeri Hurdaya çıkmış 94 model Şahin'i öyle bir hale getirdi ki... Dünyaları teklif ediyorlar

Hurdaya çıkmış 94 model Şahin'i öyle bir hale getirdi ki... Dünyaları teklif ediyorlar

1994 model hurda Şahin'i öyle bir hale getirdi ki, tekliflerin ardı arkası kesilmedi. Türkiye'de bir döneme damga vuran Tofaş'ın Şahin modeline hasta olan bir kişi binlerce kişiyi peşine taktı. 1994 model Şahin'i hangardan çıkarttı ve getirdiği son haliyle gündeme oturdu. Eski otomobil meraklısı bir kişi İstanbul'dan aldığı 1994 model Tofaş Şahin'in koltuklarındaki naylonlar bile duruyordu. Söz konusu aracı o hlaiyle alan bir kişi öyle değişiklikler yaptı ki şimdi paha biçilemiyor. Tofaş'ın Şahin, Kartal ve Doğan üçlemesi 'Kuş Serisi' olarak bilinmektedir. Kuş Serisi'nin seri üretimine ise 2001'de son verildi.

Giriş Tarihi: 26.04.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 09:51
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Hurdaya çıkmış 94 model Şahin'i öyle bir hale getirdi ki... Dünyaları teklif ediyorlar

Türkiye'de bir döneme damga vuran Tofaş'ın Şahin modeline hasta olan bir kişi binlerce kişiyi peşine taktı. 1994 model Şahin'i hangardan çıkarttı ve getirdiği son haliyle gündeme oturdu. Eski otomobil meraklısı bir kişi İstanbul'dan aldığı 1994 model Tofaş Şahin'in koltuklarındaki naylonlar bile duruyordu. Ancak daha ilginç olan onun hikayesi ve teklif edilen fiyat...Tofaş'ın Şahin, Kartal ve Doğan üçlemesi 'Kuş Serisi' olarak bilinmektedir. Kuş Serisi'nin seri üretimine ise 2001'de son verildi.

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Hurdaya çıkmış 94 model Şahin'i öyle bir hale getirdi ki... Dünyaları teklif ediyorlar

Beyaz Şahin aşkının çocukluktan geldiğini söyleyen kişi kendisinin sürekli araştırma içinde olduğunu bu aracıda yoğun uğraşlar sonucunda aldığını söyledi.

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Hurdaya çıkmış 94 model Şahin'i öyle bir hale getirdi ki... Dünyaları teklif ediyorlar

Benim beyaz Şahin aşkım çocukluktan geliyor diyen Güzel, Bu modelde bunun gibisini ben hiç görmedim. Bu araba internet ortamında da yok. Şuanda bu yaşta bu kadar orjinali Türkiye'de tek. Bu araba hem boyasız, hem hatasız ve 6 bin 600 kilometrededir. Kilometresi ve en küçük parçasına kadar her şeyi ile orjinal bir otomobil."diye konuştu.

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Hurdaya çıkmış 94 model Şahin'i öyle bir hale getirdi ki... Dünyaları teklif ediyorlar

Otomobil'i 27 bin liraya satışa çıkardığında aynı gün 25 bin lira teklif geldiğini ifade Fatih Yunus Güzel, "1994 model beyaz Şahin otomobil buji kablosundan hava filitresine, lastiklerinden tüm plastik aksamına kadar tamamı orijinal. Aracın koltuklarındaki naylonu bile fabrika çıkışlı. Ben bu arabayı İstanbul Beşiktaş'tan aldım.

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Hurdaya çıkmış 94 model Şahin'i öyle bir hale getirdi ki... Dünyaları teklif ediyorlar

Satmayı düşünmüyorum, kendim bineceğim'' demişti.