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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hurdadan 7 bin liraya aldığı TOFAŞ Doğan'ı 70 bine sattı Hurdadan 7 bin liraya aldığı TOFAŞ Doğan'ı 70 bine sattı
Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ta bir kişi hurdadan 7 bin liraya satın aldığı TOFAŞ Doğan marka aracı 70 bin liraya sattı. Hurda otomobili açılır tavan, yol bilgisayarı gibi son model araçların özellikleriyle donatan kişi görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 10.11.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 12:54
Elbistan ilçesinde oto anahtarcılığı yapan Mehmet Özkan, uygun fiyata aldığı eski araçları yaptığı değişikliklerle çok özellikli araçlar haline getiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hurdaya ayrılmak üzere bulduğu bir aracı satın alan Özkan, motor aksamında bakım yaptırdıktan sonra tavanının bir bölümünü aletle kesip, gelişmiş araçlarda bulunan açılır tavan taktı.
10 KATI FİYATA SATTI
Aracı start stop ve katlanır ayna gibi özelliklerle donatan Mehmet Özkan, hurda fiyatına satın aldığı aracı 10 katı fiyata sattı.
Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski arabalara meraklı olduğunu söyledi. Hurda araçları alıp üzerinde değişiklikler yaptığını anlatan Mehmet Özkan, şunları kaydetti: ''CAM TAVAN, KATLANIR AYNA, YOL BİLGİSAYARI, START STOP...''
"Bu aracı da 7 bin liraya hurda olarak alıp değerlendirmek istedim. Araca cam tavan, yol bilgisayarı, katlanır ayna, otomatik kalkıp inen cam, start stop ve otomatik açılır bagaj kapağı yaptıktan sonra araç büyük ilgi gördü. 7 bin liraya aldığım aracı 2 ay emek verdikten sonra bir arkadaşa 70 bin liraya sattım. Araç üzerinde yaptığım çalışmalar sırasında yakın arkadaşlarım yaptığım emeğe değmeyeceğini söylediler ama sonucu gördüklerinde onlar da şaşırdı. Daha önce böyle bir araca bu tür özelliklerin eklendiğini görmedim. Yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından aracı bu hale getirdim. Sonuç olarak aracımı değerini bilen bir arkadaşa sattım."