Hibrit ve elektrikli otomobil alacaklar dikkat! 2021 BMW, DS, Ford, Honda Türkiye fiyatları ne kadar?

Hibrit ve elektrikli otomobil alacaklar dikkat! 2021 BMW, DS, Ford, Honda Türkiye fiyatları ne kadar? Otomotiv devleri geleceğin araçları olacak hibrit ve elektrikli araba üretimini hızlandırdı. Yakıt tüketen araçların fiyatlarına göre şimdilik daha pahalı olan bu araçlara Türkiye'de de rağbet var. Önemli markaların bazı modelleri Türkiye'de yollara çıktı. İşte birbirinden önemli bu otomobillerin Türkiye'deki satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 03.02.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 09:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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