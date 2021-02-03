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Haberler Galeri Hibrit ve elektrikli otomobil alacaklar dikkat! 2021 BMW, DS, Ford, Honda Türkiye fiyatları ne kadar?

Hibrit ve elektrikli otomobil alacaklar dikkat! 2021 BMW, DS, Ford, Honda Türkiye fiyatları ne kadar?

Hibrit ve elektrikli otomobil alacaklar dikkat! 2021 BMW, DS, Ford, Honda Türkiye fiyatları ne kadar? Otomotiv devleri geleceğin araçları olacak hibrit ve elektrikli araba üretimini hızlandırdı. Yakıt tüketen araçların fiyatlarına göre şimdilik daha pahalı olan bu araçlara Türkiye'de de rağbet var. Önemli markaların bazı modelleri Türkiye'de yollara çıktı. İşte birbirinden önemli bu otomobillerin Türkiye'deki satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 03.02.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 09:42
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Hibrit ve elektrikli otomobil alacaklar dikkat! 2021 BMW, DS, Ford, Honda Türkiye fiyatları ne kadar?

Peki Türkiye'de satışı yapılan hibrit ve elektrikli modeller hangileri? Hangi marka hibrit veya elektrikli modellerini Türkiye'ye getiriyor? Ülkemizde satılan elektrik destekli otomobillerin fiyatları ne? İşte merakla beklenen liste

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hibrit ve elektrikli otomobil alacaklar dikkat! 2021 BMW, DS, Ford, Honda Türkiye fiyatları ne kadar?

BMW

Yeni BMW 740Ld xDrive Pure Excellence - Otomatik - Mild Hybrid - Dizel

Fiyatı - 3.147.400 TL

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Hibrit ve elektrikli otomobil alacaklar dikkat! 2021 BMW, DS, Ford, Honda Türkiye fiyatları ne kadar?

Yeni BMW 740Ld xDrive M Excellence - Otomatik - Mild Hybrid - Dizel

Fiyatı - 3.197.300 TL

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Hibrit ve elektrikli otomobil alacaklar dikkat! 2021 BMW, DS, Ford, Honda Türkiye fiyatları ne kadar?

Yeni BMW 530i xDrive Sedan - Special Edition Luxury Line - Otomatik - Mild Hybrid - Benzin

Fiyatı - 1.367.800 TL

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Hibrit ve elektrikli otomobil alacaklar dikkat! 2021 BMW, DS, Ford, Honda Türkiye fiyatları ne kadar?

Yeni BMW 530i xDrive Sedan - Special Edition M Sport - Otomatik - Mild Hybrid - Benzin

Fiyatı - 1.401.900 TL