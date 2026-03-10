CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Hibrit otomobillere talep arttı! En az yakan 14 model açıklandı: Yüzde 40 tasarruf

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Artan akaryakıt fiyatları ve yakıt tasarrufu arayışı, otomobil tercihlerini hızla değiştirmeye başladı. 2026 yılının ilk iki ayında Türkiye'de 42 bin 439 hibrit otomobil satılırken, pazar payı yüzde 32,4'e ulaştı. Dışarıdan şarj gerektirmeden çalışan ve şehir içinde düşük tüketim sunan hibrit modeller arasında 100 kilometrede en az yakıt yakan araçlar da belli oldu. İşte tüketim değerleriyle öne çıkan hibrit otomobiller.

Hibrit otomobillere talep arttı! En az yakan 14 model açıklandı: Yüzde 40 tasarruf 1

Enerji verimliliği ve çevresel kaygıların giderek daha fazla önem kazandığı otomobil pazarında, tam hibrit araçlar sürücüler için dikkat çekici bir alternatif haline geldi. Performans ile yakıt tasarrufunu bir arada sunan bu modeller, özellikle son dönemde artan akaryakıt fiyatlarının etkisiyle daha fazla tercih edilmeye başladı.

Hibrit otomobillere talep arttı! En az yakan 14 model açıklandı: Yüzde 40 tasarruf 2

Dışarıdan şarj gerektirmeyen tam hibrit sistemler, kısa mesafelerde tamamen elektrikli olarak ilerleyebiliyor. Bu özellik hem yakıt tüketimini düşürüyor hem de şehir içi kullanımda daha ekonomik bir sürüş sağlıyor.

Hibrit otomobillere talep arttı! En az yakan 14 model açıklandı: Yüzde 40 tasarruf 3

ŞEHİR İÇİ KULLANIMDA CİDDİ TASARRUF

Uzmanlara göre hibrit otomobillerde benzinli motor ile elektrik motorunun birlikte çalışması, özellikle yoğun şehir trafiğinde önemli yakıt tasarrufu sağlıyor. Sık dur-kalk yapılan sürüşlerde elektrik motorunun devreye girmesi, yakıt tüketimini ciddi ölçüde azaltabiliyor.

Bu avantajlar, hibrit araçların son dönemde otomobil pazarındaki payını hızlı şekilde artırdı.

Hibrit otomobillere talep arttı! En az yakan 14 model açıklandı: Yüzde 40 tasarruf 4

SATIŞ RAKAMLARI YÜKSELİŞTE

Elektrikli araçların menzil kaygısı veya farklı nedenlerle tercih edilmediği durumlarda, sürücüler hibrit modellere yöneliyor. Yakıt ekonomisi sunan bu araçlara olan ilginin artması satış rakamlarına da yansıdı.

Hibrit otomobillere talep arttı! En az yakan 14 model açıklandı: Yüzde 40 tasarruf 5

2026 yılının ilk iki ayında toplam 42 bin 439 adet hibrit otomobil satıldı. Böylece hibrit araçların pazar payı yüzde 32,4 seviyesine ulaşarak benzinli modellere önemli ölçüde yaklaştı.

Hibrit otomobillere talep arttı! En az yakan 14 model açıklandı: Yüzde 40 tasarruf 6

100 KİLOMETREDE EN AZ YAKIT TÜKETEN HİBRİT MODELLER

Yakıt tüketimi açısından öne çıkan hibrit otomobiller ve ortalama tüketim değerleri şöyle:

  • Toyota Yaris Hybrid – 3,9 litre
  • Honda Jazz e:HEV – 4,5 litre
  • Toyota Corolla Hybrid – 4,5 litre
Hibrit otomobillere talep arttı! En az yakan 14 model açıklandı: Yüzde 40 tasarruf 7
  • Toyota Yaris Cross Hybrid – 4,6 litre
  • Opel Corsa Hybrid – 4,6 litre
  • Opel Mokka – 4,9 litre
  • Peugeot 2008 Hybrid – 5 litre
Hibrit otomobillere talep arttı! En az yakan 14 model açıklandı: Yüzde 40 tasarruf 8
  • Opel Frontera Hybrid – 5,3 litre
  • Citroen C3 Aircross – 5,3 litre
  • Honda HR-V e:HEV – 5,4 litre
  • Opel Grandland – 5,4 litre
  • Peugeot 3008 Hybrid – 5,5 litre
  • Peugeot 5008 Hybrid – 5,8 litre
  • Renault Captur Hybrid – 6 litre
Hibrit otomobillere talep arttı! En az yakan 14 model açıklandı: Yüzde 40 tasarruf 9

Artan yakıt fiyatları ve ekonomik sürüş ihtiyacı, önümüzdeki dönemde hibrit otomobillerin pazardaki payının daha da yükselmesini bekleyen uzmanların sayısını artırıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin