Hibrit otomobillere talep arttı! En az yakan 14 model açıklandı: Yüzde 40 tasarruf

Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 09:47

Artan akaryakıt fiyatları ve yakıt tasarrufu arayışı, otomobil tercihlerini hızla değiştirmeye başladı. 2026 yılının ilk iki ayında Türkiye'de 42 bin 439 hibrit otomobil satılırken, pazar payı yüzde 32,4'e ulaştı. Dışarıdan şarj gerektirmeden çalışan ve şehir içinde düşük tüketim sunan hibrit modeller arasında 100 kilometrede en az yakıt yakan araçlar da belli oldu. İşte tüketim değerleriyle öne çıkan hibrit otomobiller.

Enerji verimliliği ve çevresel kaygıların giderek daha fazla önem kazandığı otomobil pazarında, tam hibrit araçlar sürücüler için dikkat çekici bir alternatif haline geldi. Performans ile yakıt tasarrufunu bir arada sunan bu modeller, özellikle son dönemde artan akaryakıt fiyatlarının etkisiyle daha fazla tercih edilmeye başladı.

Dışarıdan şarj gerektirmeyen tam hibrit sistemler, kısa mesafelerde tamamen elektrikli olarak ilerleyebiliyor. Bu özellik hem yakıt tüketimini düşürüyor hem de şehir içi kullanımda daha ekonomik bir sürüş sağlıyor.

ŞEHİR İÇİ KULLANIMDA CİDDİ TASARRUF Uzmanlara göre hibrit otomobillerde benzinli motor ile elektrik motorunun birlikte çalışması, özellikle yoğun şehir trafiğinde önemli yakıt tasarrufu sağlıyor. Sık dur-kalk yapılan sürüşlerde elektrik motorunun devreye girmesi, yakıt tüketimini ciddi ölçüde azaltabiliyor. Bu avantajlar, hibrit araçların son dönemde otomobil pazarındaki payını hızlı şekilde artırdı.

SATIŞ RAKAMLARI YÜKSELİŞTE Elektrikli araçların menzil kaygısı veya farklı nedenlerle tercih edilmediği durumlarda, sürücüler hibrit modellere yöneliyor. Yakıt ekonomisi sunan bu araçlara olan ilginin artması satış rakamlarına da yansıdı.