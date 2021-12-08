Gaziantep’ye 2001 model araba 165 bin TL’den satışa çıkarıldı

"SIFIRDAN BİR FARKI YOK"

Aracı ilk görmeye gittiklerinde kendilerinin de şaşırdıklarını sözlerine ekleyen Deniz, "Böyle bir arabanın boyasız, hatasız olması çok zor. 2001 model 20 yıllık bir araba. Fiyat olarak 165 bin lira istiyoruz. İnsanlar istediğimiz fiyatı duyunca şaşırıyor ama bu arabanın değeri budur. Arabayı kaç yıl saklamışlar. Baktığınızda arabanın sıfırdan bir farkı yok. Araçta çizik yok. Bu araba artık antika değerindedir. Bu arabanın hastası da çok. İlana koyduktan sonra arayan soran çok oldu. 130 bin lira fiyat gördü ancak vermedik. Biz de bu arabanın hastasını arıyoruz. Normal biri bu arabaya 165 bin lira vermez. Eşi benzeri yok. Aracın fabrika çıkışında üzerine vurulan etiketler bile hala duruyor. Biz de bu arabayı seven birine satmak istiyoruz. Alan kişi de gözü gibi bakmalı" diye konuştu.