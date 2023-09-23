Fiyatları 337 bin TL’den başlayan sıfır araç satışı yapıyor! Hyundai, Fiat, Opel, Renault, ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları

Eylül ayı içerisinde ÖTV'siz satın alabileceğiniz 2023 model sıfır araç modellerini ve indirimli fiyat listesini sizler için bir araya getirdik. 2023 yılında yapılan düzenleme sonrası vergisiz engelli araç alım limiti 1.004.000 TL'ye yükseltilmişti. Otomotiv devlerinin güncellediği Eylül ayı fiyat listesi ile satın alabileceğiniz modellerde baştan aşağı değişti. İşte ÖTV'siz satın alabileceğiniz 2023 Model sıfır Opel, Hyundai, Fiat, Renault modelleri…

ÖTV'SİZ SATIN ALABİLECEĞİNİZ 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ