27 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fiyat avantajında son günler! İşte en ucuz sıfır arabalar | Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen...

Fiyat avantajında son günler! İşte en ucuz sıfır arabalar | Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen...

Son dakika haberine göre; Otomobil sahibi olmak isteyenler sıfır araç kampanyalarını takip etmeye devam ediyor. Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. İşte en ucuz Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen, Peugeot sıfır arabalar.

Giriş Tarihi: 27.04.2021 09:49
  • 1
  • 55
Fiyat avantajında son günler! İşte en ucuz sıfır arabalar | Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen...
Fiyat avantajında son günler! İşte en ucuz sıfır arabalar | Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen...

Nisan ayının son günleri yaklaşırken döviz piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle Mayıs ayına ilişkin otomobil fiyatlarında güncelleme bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 55
Fiyat avantajında son günler! İşte en ucuz sıfır arabalar | Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen...
Fiyat avantajında son günler! İşte en ucuz sıfır arabalar | Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen...

Bayilerde son avantajlı otomobilleri almak için müşteriler sıraya girmeye başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan çip kriziyle başlayan üretim durdurmalar bazı markalarda aylarca sürebiliyor.

Bu nedenle arz ve talebin denge dışına taşmış olmasından dolayı fiyatlarda artış yaşanıyor.

  • 3
  • 55
Fiyat avantajında son günler! İşte en ucuz sıfır arabalar | Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen...
Fiyat avantajında son günler! İşte en ucuz sıfır arabalar | Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen...

İşte Türkiye'de satış yapan Toyota, Citroen, Renault, Dacia, Ford, Hyundai, Skoda, Peugeot, Kia, Nissan, Opel ve Volkswagen'in liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

  • 4
  • 55
Fiyat avantajında son günler! İşte en ucuz sıfır arabalar | Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen...
Fiyat avantajında son günler! İşte en ucuz sıfır arabalar | Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen...
  • 5
  • 55
Fiyat avantajında son günler! İşte en ucuz sıfır arabalar | Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen...
Fiyat avantajında son günler! İşte en ucuz sıfır arabalar | Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen...

CITROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 164.000 TL

Kampanyalı fiyatı 160.000 TL

MART AYI KAMPANYALARI

Yeni Citroen C3 ve C-Elysee modellerinde 50.000 TL 12 ay yüzde sıfır faiz kampanyası bulunmaktadır.

C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL 15 ay yüzde 1,19 faiz