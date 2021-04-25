25 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri En ucuz sıfır otomobiller açıklandı! İşte Türkiye'deki en uygun sıfır model arabalar

En ucuz sıfır otomobiller açıklandı! İşte Türkiye'deki en uygun sıfır model arabalar

Otomotiv sektöründe gözler en ucuz sıfır otomobillere çevrildi. Çip krizi nedeniyle birçok otomobil firması fabrikaları kapatırken, bazılarında da üretim yavaşladı. Yeni çıkacak sıfır otomobillerin fiyatı da yükseliş göstermeye başladı. Türkiye'de satışa çıkacak sıfır otomobiller arasından en ucuzları da araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller.

Giriş Tarihi: 25.04.2021 13:49 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 13:49
  • 1
  • 53
En ucuz sıfır otomobiller açıklandı! İşte Türkiye'deki en uygun sıfır model arabalar

Türkiye'de satış yapan birçok markanın sıfır otomobillerinin fiyatları listelendi. Dünya genelinde büyük bir krize neden olan çip tedariği sorunu devam ederken, fabrikaların kapanmasından dolayı sıfır otomobillerde fiyatlar arttı. Özellikle Türkiye'de otomobil almayı düşünenler ise ince eleyip sık dokumaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 53
En ucuz sıfır otomobiller açıklandı! İşte Türkiye'deki en uygun sıfır model arabalar

İşte Türkiye'de satışa çıkan en ucuz sıfır otomobiller.

  • 3
  • 53
En ucuz sıfır otomobiller açıklandı! İşte Türkiye'deki en uygun sıfır model arabalar

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 164.000 TL

Kampanyalı fiyatı 160.000 TL

MART AYI KAMPANYALARI

Yeni Citroen C3 ve C-Elysee modellerinde 50.000 TL 12 ay yüzde sıfır faiz kampanyası bulunmaktadır.

C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL 15 ay yüzde 1,19 faiz

  • 4
  • 53
En ucuz sıfır otomobiller açıklandı! İşte Türkiye'deki en uygun sıfır model arabalar

CİTROEN

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Fiyatı 300.500 TL

  • 5
  • 53
En ucuz sıfır otomobiller açıklandı! İşte Türkiye'deki en uygun sıfır model arabalar

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Fiyatı 197.500 TL