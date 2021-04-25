En ucuz sıfır otomobiller açıklandı! İşte Türkiye'deki en uygun sıfır model arabalar

Otomotiv sektöründe gözler en ucuz sıfır otomobillere çevrildi. Çip krizi nedeniyle birçok otomobil firması fabrikaları kapatırken, bazılarında da üretim yavaşladı. Yeni çıkacak sıfır otomobillerin fiyatı da yükseliş göstermeye başladı. Türkiye'de satışa çıkacak sıfır otomobiller arasından en ucuzları da araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller.