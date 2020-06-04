04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri En ucuz sıfır araba 2020 | İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

En ucuz sıfır araba 2020 | İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Kamu bankaları Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketini vatandaşların hizmetine sundu. Konut kredisinden taşıta, mobilyadan tatile kadar hazırlanan kredi paketleri, kamuoyundan büyük alkış topladı. Sıfır ve ikinci el araçlara getirilen kredi imkanlarından sonra büyük hareketlilik kazanan otomotiv sektöründe yüzler gülüyor. Yeni araç almak isteyen vatandaşlar, otomobil firmalarının kampanyalarını yakından takip ediyor. İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Giriş Tarihi: 04.06.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 12:40
  • 1
  • 53
En ucuz sıfır araba 2020 | İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listeledik.

  • 2
  • 53
En ucuz sıfır araba 2020 | İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller


İşte Türkiye'de satış yapan markaların Mart ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 200 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)

  • 3
  • 53
En ucuz sıfır araba 2020 | İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

CİTROEN

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Kampanyalı fiyatı 185.000 TL

  • 4
  • 53
En ucuz sıfır araba 2020 | İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 135.000 TL

  • 5
  • 53
En ucuz sıfır araba 2020 | İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller

DACİA

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp

Fiyatı 127.092 TL