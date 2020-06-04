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En ucuz sıfır araba 2020 | İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller
Kamu bankaları Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketini vatandaşların hizmetine sundu. Konut kredisinden taşıta, mobilyadan tatile kadar hazırlanan kredi paketleri, kamuoyundan büyük alkış topladı. Sıfır ve ikinci el araçlara getirilen kredi imkanlarından sonra büyük hareketlilik kazanan otomotiv sektöründe yüzler gülüyor. Yeni araç almak isteyen vatandaşlar, otomobil firmalarının kampanyalarını yakından takip ediyor. İşte alınacak en ucuz sıfır otomobiller
Giriş Tarihi: 04.06.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 12:40
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