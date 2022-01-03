Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla markalı arabanın koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı?

Forbes'e göre net 274 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın sahibi olduğu otomobil firması Tesla'nın koltuğunu kesip biçtiler. Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek sosyal paylaşım sitesi YouTube'da fenomen olan baba ve oğul bu kez son model Tesla marka otomobilin koltuğunu gözüne kestirdi. Tesla'nın koltuğunun adeta içini dışına çıkaran fenomenlerin bu videosu çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 03.01.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 13:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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