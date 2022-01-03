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Haberler Galeri Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla markalı arabanın koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı?

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla markalı arabanın koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı?

Forbes'e göre net 274 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın sahibi olduğu otomobil firması Tesla'nın koltuğunu kesip biçtiler. Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek sosyal paylaşım sitesi YouTube'da fenomen olan baba ve oğul bu kez son model Tesla marka otomobilin koltuğunu gözüne kestirdi. Tesla'nın koltuğunun adeta içini dışına çıkaran fenomenlerin bu videosu çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 03.01.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 13:06
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Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla markalı arabanın koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı?

YouTube'da "What's İnside" kanalı ile fenomen olan baba oğul yine ilginç bir işe imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla markalı arabanın koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı?

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu otomobil firması Tesla'nın bir modelini gözüne kestiren ikili arabanın koltuğunu kesti.

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Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla markalı arabanın koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı?

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'da fenomen olan baba oğul bu kez son model Tesla otomobilinin koltuğunu böyle kesti!

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Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla markalı arabanın koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı?

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

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Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla markalı arabanın koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı?

İşte o anlar: