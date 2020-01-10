Efsane Porsche'u hurda haldeyken aldı! Porsche'un şimdiki haline paha biçilemiyor!

Porsche 911 tüm nostalji otomobil severler için 'efsane kasa' olarak bilinmektedir. Adeta hurdlığa terk edilmiş efsane kasa Porsche 911 uzun zaman sonra gün yüzüne çıktı. Hurdalıktan satın alan kişi herkesi şaşırttı. Porsche hayranı olan bir kişi 'efsane kasa' olarak bilinen Porsche 911'i öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Üzerinde öyle bir çalışma yapıldı ki tam 3 yıl sürdü. Almanya Stuttgart kentindeki Porsche Müzesi'ne sunulan son hali paha biçilemez durumda.