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Efsane Kartal yollara geri döndü! Usta yeteneğini konuşturdu

Türkiye'de Kartal model arabalar üretilmemesine rağmen hayranları oldukça çok. Eski model arabalar piyasada alım satım işlemi görürken, bu otomobillerin sağlam ve temiz olanlarını bulmak da zor. Bazı kişiler Kartal model arabaları yeniden toparlıyor. Elinde hurda halinde Kartal model araba bulunan usta yaptığı değişimle görenleri hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 21.05.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 17:43
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Efsane Kartal yollara geri döndü! Usta yeteneğini konuşturdu

Hurda Kartal'ın değişimi oldukça konuşuldu. Usta elinde bulunan aracı baştan aşağıya komple yeniledi.

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Efsane Kartal yollara geri döndü! Usta yeteneğini konuşturdu

Ancak usta aracın modifiye işlemi bittikten sonra herhangi bir şekilde trafiğe çıkamayacağını dile getirdi.

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Efsane Kartal yollara geri döndü! Usta yeteneğini konuşturdu

İşte Kartal'ın kare kare değişimi...

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Efsane Kartal yollara geri döndü! Usta yeteneğini konuşturdu

"Adına kulüpler kurulan, "Kuş Serisi" olarak adlandırılan "Şahin, Doğan, Kartal" model araçlar, yıllar önce üretimleri durdurulmasına rağmen hala en çok satanlar arasında yer alıyor.

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Efsane Kartal yollara geri döndü! Usta yeteneğini konuşturdu