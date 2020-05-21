Efsane Kartal yollara geri döndü! Usta yeteneğini konuşturdu

Türkiye'de Kartal model arabalar üretilmemesine rağmen hayranları oldukça çok. Eski model arabalar piyasada alım satım işlemi görürken, bu otomobillerin sağlam ve temiz olanlarını bulmak da zor. Bazı kişiler Kartal model arabaları yeniden toparlıyor. Elinde hurda halinde Kartal model araba bulunan usta yaptığı değişimle görenleri hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 21.05.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 17:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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