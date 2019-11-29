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Efsane araba Porsche 912'i öyle bir hale getirdi ki...

Efsane kasa Porsche 912'i hurdalıktan satın alan kişi herkesi şaşırttı. Porsche hayranı olan bir kişi 'efsane kasa' olarak bilinen Porsche 912'i öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Uzun süren restorasyonun ardından Efsane kasa Porsche 912'ye yoğun talep oluştu ancak sahibi gelen teklifleri reddetti.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 08:26 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 08:28
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Efsane araba Porsche 912'i öyle bir hale getirdi ki...

Hurda haldeki Porsche 912, restore edildikten sonra oldukça güzel bir hale dönüştü.

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Efsane araba Porsche 912'i öyle bir hale getirdi ki...

İşte 1965/66 model Porsche 912'nin geçrdiği işlemler ve son hali...

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Efsane araba Porsche 912'i öyle bir hale getirdi ki...
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Efsane araba Porsche 912'i öyle bir hale getirdi ki...
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Efsane araba Porsche 912'i öyle bir hale getirdi ki...