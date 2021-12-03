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Duvarın arkasından Ford Taunus arabasını yıllar sonra çıkardı! İlk günkü gibi orijinal

Ford Taunus arabasını yıllar sonra garajdan çıkardı görenler hayran kaldı. 1970 yılında gurbete giden ve bir süre sonra Ford Taunus marka otomobil alan Bahaddin Uysal, 1979'da Vezirköprü'ye geri geldi. İlçede arsa satın alıp ev yaptıran Uysal, Almanya'ya döneceği için otomobilini inşaatı devam eden apartmanın giriş katına bırakıp etrafını da duvarla ördü. Yıllar sonra ise otomobilini tekrar olduğu yerden çıkarmak istedi ve aracın son halini görenler hayran kaldı.

Giriş Tarihi: 03.12.2021 14:36 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 14:36
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Duvarın arkasından Ford Taunus arabasını yıllar sonra çıkardı! İlk günkü gibi orijinal

1970 yılında gurbete giden ve zaman zaman memleketine dönen Uysal, Ford Taunus marka otomobilini hiç kullanmadı.

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Duvarın arkasından Ford Taunus arabasını yıllar sonra çıkardı! İlk günkü gibi orijinal

Türkiye'ye 1998 yılında kesin dönüş yapan Uysal, otomobilini yine bulunduğu yerden çıkarmadı.

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Duvarın arkasından Ford Taunus arabasını yıllar sonra çıkardı! İlk günkü gibi orijinal

DUVARI KIRDIRIP OTOMOBİLİ ÇIKARTTI

Aradan geçen 37 yılın ardından binada onarım yapmayı planlayan Uysal, evin giriş katında tuttuğu otomobilini çıkarmak amacıyla önce duvarları kırdırdı.

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Duvarın arkasından Ford Taunus arabasını yıllar sonra çıkardı! İlk günkü gibi orijinal

Uysal, daha sonra çekici yardımıyla otomobilini başka bir garaja götürdü.

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Duvarın arkasından Ford Taunus arabasını yıllar sonra çıkardı! İlk günkü gibi orijinal

"İLK GÜNKÜ GİBİ HALA ORİJİNAL"

İlçede akaryakıt istasyonu bayisi bulunan Uysal, "Otomobilim ilk günkü gibi orijinal.