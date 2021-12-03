Duvarın arkasından Ford Taunus arabasını yıllar sonra çıkardı! İlk günkü gibi orijinal

Ford Taunus arabasını yıllar sonra garajdan çıkardı görenler hayran kaldı. 1970 yılında gurbete giden ve bir süre sonra Ford Taunus marka otomobil alan Bahaddin Uysal, 1979'da Vezirköprü'ye geri geldi. İlçede arsa satın alıp ev yaptıran Uysal, Almanya'ya döneceği için otomobilini inşaatı devam eden apartmanın giriş katına bırakıp etrafını da duvarla ördü. Yıllar sonra ise otomobilini tekrar olduğu yerden çıkarmak istedi ve aracın son halini görenler hayran kaldı.

Giriş Tarihi: 03.12.2021 14:36 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 14:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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