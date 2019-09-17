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Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa...

Otomobiller birçok kişi için günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri. Her gün milyonlarca kişi evine, işine gitmek, bazen de seyahat etmek için otomobil kullanıyor. Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Birçoğumuzun önemsiz sanıp dikkate almadığı o uyarılar otomobiliniz için hayati önem taşıyabilir! Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor.

Giriş Tarihi: 17.09.2019 06:58
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Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa...

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli. Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte otomobillerde bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları...

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Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa...

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

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Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa...

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa...

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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Dikkat! Arabanızda bu ışık yanıyorsa...

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR