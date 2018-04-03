Cipini eve çevirip bakın ne yaptı

Dan Grec isimli bir adam Jeep Wrangler model aracını muhteşem bir eve çevirdi. Afrika turuna çıkmaya hazırlanırken aklına ilginç bir fikir gelen Dan Grec isimli adam, sahip olduğu Jeep Wrangler model aracını bir eve dönüştürmeye karar verdi. Gittiği yerlerde konaklama sıkıntısı yaşamamak için bunu yaptığını söyleyen Grec, Afrika gezisinin ardından aracıyla Kuzey ve Güney Amerika turuna çıktı. Alaska'dan Arjantin'e kadar yol alan genç maceraperest şu sıralar Şili'de dünya turuna devam ediyor. Açtığı theroadchoseme.com internet sitesi ve Twitter hesabında dünya turuyla ilgili fotoğraf ve notlar paylaşan Grec, takipçileriyle her türlü detayı paylaşıyor. İşte genç maceraperestin dünya turu için eve çevirdiği cipinden kareler...