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Cipini eve çevirip bakın ne yaptı

Dan Grec isimli bir adam Jeep Wrangler model aracını muhteşem bir eve çevirdi.

Giriş Tarihi: 03.04.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 14:43
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Cipini eve çevirip bakın ne yaptı
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Cipini eve çevirip bakın ne yaptı

Afrika turuna çıkmaya hazırlanırken aklına ilginç bir fikir gelen Dan Grec isimli adam, sahip olduğu Jeep Wrangler model aracını bir eve dönüştürmeye karar verdi.

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Cipini eve çevirip bakın ne yaptı

Gittiği yerlerde konaklama sıkıntısı yaşamamak için bunu yaptığını söyleyen Grec, Afrika gezisinin ardından aracıyla Kuzey ve Güney Amerika turuna çıktı.

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Cipini eve çevirip bakın ne yaptı

Alaska'dan Arjantin'e kadar yol alan genç maceraperest şu sıralar Şili'de dünya turuna devam ediyor.

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Cipini eve çevirip bakın ne yaptı

Açtığı theroadchoseme.com internet sitesi ve Twitter hesabında dünya turuyla ilgili fotoğraf ve notlar paylaşan Grec, takipçileriyle her türlü detayı paylaşıyor.