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Bugatti'den bilim kurgu filmlerini aratmayan otomobil! Fiyatını duyunca hayretler içinde kalacaksınız

Fransız otomobil üreticisi Bugatti, hız rekoru kıran otomobillerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Bugatti'nin bilim kurgu filmlerini anımsatan yeni modeli tanıtıldı. Bin 850 beygir gücüne sahip olan Bolide isimli otomobil, pist için tasarlandı. Aracın 8 litrelik motorundan yine bin 850 beygir tork değeri elde ettiği kaydedildi. Verilen bilgiye göre, Bolide 0-100 km/s hızlanmasını 2.17 saniyede tamamlıyor.

Giriş Tarihi: 06.10.2021 14:04 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 14:47
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Bugatti’den bilim kurgu filmlerini aratmayan otomobil! Fiyatını duyunca hayretler içinde kalacaksınız

Etkileyici teknik özelliklere geçmeden evvel Bugatti Bolide'ın en azından şimdilik deneysel bir çalışma olarak geliştirildiğini belirtelim.

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Bugatti’den bilim kurgu filmlerini aratmayan otomobil! Fiyatını duyunca hayretler içinde kalacaksınız

Yani şirket, ikonik 8.0 litre W16 motora sahip fazlasıyla hafif bir otomobil geliştirirsek nasıl olur sorusunun cevabını bulmak için Bolide'i geliştirmiş. Zira sadece 1240 kilogram ağırlığa sahip olan hiper otomobilde lüks odaklı neredeyse hiçbirşey bulunmuyor.

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Bugatti’den bilim kurgu filmlerini aratmayan otomobil! Fiyatını duyunca hayretler içinde kalacaksınız

Bugatti Bolide'in kalbine baktığımızda Chiron'dan alınan W16'nın yoğun bir modifikasyon sürecinden geçirilerek 1850 beygir güç ve 1850 Nm tork gibi dudak uçuklatan değerlere ulaştırıldığını görüyoruz.

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Bugatti’den bilim kurgu filmlerini aratmayan otomobil! Fiyatını duyunca hayretler içinde kalacaksınız

Şirket, geliştirdiği canavarın kuru ağırlığının yukarıda açıkladığımız değerde kalması için 3D yazıcıyla üretilmiş titanyum alaşım komponentler, seramik frenler, monokok gövde ve diğer bileşenlerde de bolca karbon fiber kullanmış.

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Bugatti’den bilim kurgu filmlerini aratmayan otomobil! Fiyatını duyunca hayretler içinde kalacaksınız

Bugatti Bolide'in performans verileri de açıklandı fakat şimdilik teorik yani simülasyonda ölçülmüş değerler. Buna göre Bolide, maksimum 500 km/s hız yapabiliyor.