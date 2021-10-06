Bugatti'den bilim kurgu filmlerini aratmayan otomobil! Fiyatını duyunca hayretler içinde kalacaksınız

Fransız otomobil üreticisi Bugatti, hız rekoru kıran otomobillerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Bugatti'nin bilim kurgu filmlerini anımsatan yeni modeli tanıtıldı. Bin 850 beygir gücüne sahip olan Bolide isimli otomobil, pist için tasarlandı. Aracın 8 litrelik motorundan yine bin 850 beygir tork değeri elde ettiği kaydedildi. Verilen bilgiye göre, Bolide 0-100 km/s hızlanmasını 2.17 saniyede tamamlıyor.