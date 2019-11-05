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Bu özelliği kimse bilmiyor! Silecek açıkken geri vitese takarsanız...

Otomobiller hepimizin hayatında önemli bir yer kaplamaktadır. Peki kullandığınız aracınızı yakından tanıyor musunuz? Arabaların gizli kalmış özelliklerini öğrenince çok şaşıracaksınız. Örneğin; yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese aldığınızda bakın neler oluyor. İşte Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların az bilinen özellikleri…

Giriş Tarihi: 05.11.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:20
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Bu özelliği kimse bilmiyor! Silecek açıkken geri vitese takarsanız...

Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri.

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Bu özelliği kimse bilmiyor! Silecek açıkken geri vitese takarsanız...

OPEL CORSA

Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

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Bu özelliği kimse bilmiyor! Silecek açıkken geri vitese takarsanız...

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı?

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Bu özelliği kimse bilmiyor! Silecek açıkken geri vitese takarsanız...

Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu, aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

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Bu özelliği kimse bilmiyor! Silecek açıkken geri vitese takarsanız...

P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.