Bu kareler dünyayı şoke etti! ABD ve Çin arasında sular durulmuyor

ABD ve Çin arasında bir türlü sular durulmuyor. ABD-Çin gerilimi tırmanırken gelen fotoğraf kareleri dünyada gündem oldu. Zaten bozuk olan iki ülke arasındaki ilişkiler ABD'nin koronavirüs salgını yüzünden Çin'i suçlaması ve yaptığı açıklamalar yüzünden iyice gerilmişti. İşte bu son kareler işleri çığrından çıkardı.