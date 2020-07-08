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Bu kareler dünyayı şoke etti! ABD ve Çin arasında sular durulmuyor

ABD ve Çin arasında bir türlü sular durulmuyor. ABD-Çin gerilimi tırmanırken gelen fotoğraf kareleri dünyada gündem oldu. Zaten bozuk olan iki ülke arasındaki ilişkiler ABD'nin koronavirüs salgını yüzünden Çin'i suçlaması ve yaptığı açıklamalar yüzünden iyice gerilmişti. İşte bu son kareler işleri çığrından çıkardı.

Giriş Tarihi: 08.07.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 10:42
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Bu kareler dünyayı şoke etti! ABD ve Çin arasında sular durulmuyor

ABD ve Çin arasında gerginlik artar ve ipler iyice gerilirken gelen hamle herkesin ağzını açık bıraktı.

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Bu kareler dünyayı şoke etti! ABD ve Çin arasında sular durulmuyor

Zaten bozuk olan iki ülke arasındaki ilişkiler ABD'nin koronavirüs salgını yüzünden Çin'i suçlaması ve yaptığı açıklamalar yüzünden iyice gerilmişti.

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Bu kareler dünyayı şoke etti! ABD ve Çin arasında sular durulmuyor

ABD donanması bu gergin ortamda yaptığı bu manevrayla dünyayı şaşkınlığa uğrattı.

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Bu kareler dünyayı şoke etti! ABD ve Çin arasında sular durulmuyor

Tüm haber ajanslarının ilk sırada geçtiği fotoğraflarda ABD donanmasından iki savaş gemisinin Güney Çin Denizi'nde adeta gövde gösterisi yaptığı görülüyor.

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Bu kareler dünyayı şoke etti! ABD ve Çin arasında sular durulmuyor

USS Nimitz ve USS Ronald Reagan adındaki iki uçak gemisi Güney Çin Denizi'nde büyük bir tatbikat gerçekleştirdiler.