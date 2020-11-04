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Haberler Galeri Böylesi daha önce görülmedi! Hurda aracını garajdan çıkardı! Öyle bir değiştirdi ki... Teklif üstüne teklif yağıyor

Böylesi daha önce görülmedi! Hurda aracını garajdan çıkardı! Öyle bir değiştirdi ki... Teklif üstüne teklif yağıyor

Eski araçlara tutkulu bir kişi, 1969 model Ford Mustang'i çok ucuz bir fiyata satın aldı. Yıllara meydan okuyan bu eski otomobili ince ince nakış gibi yenilen sahibi, son halini paylaştı. Kısa sürede herkesin büyük beğenisini toplayan bu araca, teklif üstüne teklif yağdı. İşte görenleri baştan sona şaşkınlığa boğan o değişimler...

Giriş Tarihi: 04.11.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 11:43
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Böylesi daha önce görülmedi! Hurda aracını garajdan çıkardı! Öyle bir değiştirdi ki... Teklif üstüne teklif yağıyor

İşte görenleri, hayretler içinde bırakan o değişimler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Böylesi daha önce görülmedi! Hurda aracını garajdan çıkardı! Öyle bir değiştirdi ki... Teklif üstüne teklif yağıyor

Kilometresi 150 binde olan aracın şu an ise çok büyük paralar karşılığında satılması düşünülüyor.

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Böylesi daha önce görülmedi! Hurda aracını garajdan çıkardı! Öyle bir değiştirdi ki... Teklif üstüne teklif yağıyor

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Böylesi daha önce görülmedi! Hurda aracını garajdan çıkardı! Öyle bir değiştirdi ki... Teklif üstüne teklif yağıyor

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Böylesi daha önce görülmedi! Hurda aracını garajdan çıkardı! Öyle bir değiştirdi ki... Teklif üstüne teklif yağıyor