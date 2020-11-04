Böylesi daha önce görülmedi! Hurda aracını garajdan çıkardı! Öyle bir değiştirdi ki... Teklif üstüne teklif yağıyor

Eski araçlara tutkulu bir kişi, 1969 model Ford Mustang'i çok ucuz bir fiyata satın aldı. Yıllara meydan okuyan bu eski otomobili ince ince nakış gibi yenilen sahibi, son halini paylaştı. Kısa sürede herkesin büyük beğenisini toplayan bu araca, teklif üstüne teklif yağdı. İşte görenleri baştan sona şaşkınlığa boğan o değişimler...

Giriş Tarihi: 04.11.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 11:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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