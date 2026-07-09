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BMW izinsiz üretimi doğruladı: Lüks otomobiller on binlerce dolar daha ucuza satılıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Alman otomotiv devi BMW, Rusya'nın Kaliningrad kentindeki eski ortağı Avtotor fabrikasında şirketin onayı olmadan araç üretildiğini doğruladı. Şirket, 2022'de iş birliğinin sona ermesinin ardından tesiste kalan eski parça kitleriyle sınırlı sayıda araç monte edildiğini belirtti. İzinsiz üretilen lüks otomobiller, gri ithalatla Rusya'ya getirilen aynı modellerden on binlerce dolar daha düşük fiyatlarla satılıyor.

BMW izinsiz üretimi doğruladı: Lüks otomobiller on binlerce dolar daha ucuza satılıyor 1

Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkeden çekilen Alman otomotiv devi BMW'nin eski üretim ortağı Avtotor'da, şirketin izni olmadan araç üretiminin sürdüğü ortaya çıktı.

RFE/RL'nin haberine göre Kaliningrad'daki fabrikada monte edilen lüks SUV modellerinin BMW'nin 2022'de tesiste bıraktığı parça kitleri kullanılarak üretildiği belirtiliyor.

BMW izinsiz üretimi doğruladı: Lüks otomobiller on binlerce dolar daha ucuza satılıyor 2

BMW RESMEN DOĞRULADI

BMW Group Sözcüsü Carolin Bachmann, RFE/RL'ye yaptığı açıklamada Avtotor'un 2025 yılında 2022'den kalan ve kısmen güncelliğini yitirmiş parça kitlerinden sınırlı sayıda BMW üretmeye başladığını doğruladı.

Bachmann, izinsiz üretimin düzensiz aralıklarla devam ettiğini belirterek kamu otoriteleri, bayiler ve potansiyel müşterilerin bu araçlarla ilgili riskler konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

Ahaber
BMW izinsiz üretimi doğruladı: Lüks otomobiller on binlerce dolar daha ucuza satılıyor 3

2025 MODEL AMA 2022 TASARIMI

Rus basınındaki iddialara göre 2025 yılı içinde Avtotor'da monte edilen yaklaşık 145 BMW satıldı.

Araçlar 2025 model yılı taşımasına rağmen BMW'nin 2022 öncesindeki tasarımını koruyor. Alman üretici ise X serisi modellerinde 2022-2024 yılları arasında kapsamlı tasarım güncellemeleri gerçekleştirmişti.

BMW izinsiz üretimi doğruladı: Lüks otomobiller on binlerce dolar daha ucuza satılıyor 4

ON BİNLERCE DOLAR DAHA UCUZA SATILIYOR

Kaliningrad'da üretilen izinsiz BMW X5, X6 ve X7 modellerinin başlangıç fiyatlarının 11,9 ila 12,9 milyon ruble (yaklaşık 153 bin ila 166 bin dolar) arasında olduğu belirtiliyor.

Bu rakam, yaptırımlar nedeniyle gri ithalat yoluyla Rusya'ya getirilen aynı modellerden milyonlarca ruble, yani on binlerce dolar daha düşük seviyede bulunuyor.

BMW izinsiz üretimi doğruladı: Lüks otomobiller on binlerce dolar daha ucuza satılıyor 5

"KALİTE RİSKİ OLUŞTURUYOR"

İngiltere merkezli otomotiv uzmanı Christopher Ludwig'e göre araçların BMW'nin mühendislik denetimi ve üretim süreçlerinden bağımsız şekilde monte edilmesi kalite açısından ciddi risk oluşturuyor.

Ludwig, özellikle modern otomobillerde elektronik kontrol üniteleri ve yazılım sistemlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek bu araçlardaki yazılımların BMW tarafından güncellenemeyebileceğini ya da farklı sistemlerle değiştirilmiş olabileceğini söyledi.

BMW izinsiz üretimi doğruladı: Lüks otomobiller on binlerce dolar daha ucuza satılıyor 6

RUS SATICILAR BUNU AVANTAJA ÇEVİRDİ

Rus satıcılar ise BMW'nin yazılım sistemlerinden bağımsız olmasını satış avantajı olarak pazarlıyor.

İlanlarda araçların BMW'nin resmi yazılım sistemleri üzerinden uzaktan devre dışı bırakılamayacağı iddiası özellikle vurgulanıyor.

BMW izinsiz üretimi doğruladı: Lüks otomobiller on binlerce dolar daha ucuza satılıyor 7

BAZI PARÇALAR RUSYA'DA ÜRETİLİYOR

Rus basınındaki haberlere göre hortum ve kablo tesisatı gibi bazı parçalar artık Rusya'da üretiliyor.

Stokların azalmasıyla birlikte bazı mekanik parçaların ise ismi açıklanmayan tedarikçilerden sağlandığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu parçaların Orta Asya, Çin ve Orta Doğu gibi yaptırımlara katılmayan ülkeler üzerinden temin edilmiş olması da mümkün.

BMW izinsiz üretimi doğruladı: Lüks otomobiller on binlerce dolar daha ucuza satılıyor 8

X6 İDDİASI DOĞRU ÇIKMADI

Son dönemde Avtotor'un ilk kez dizel BMW X6 40d üretmeye başladığı yönündeki iddialar da gündeme geldi.

Ancak araç kayıtları ve şasi numarası (VIN) verileri aynı modelin Kaliningrad'da 2016 yılında da üretildiğini ortaya koydu.

Bu nedenle söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı değerlendiriliyor.

BMW izinsiz üretimi doğruladı: Lüks otomobiller on binlerce dolar daha ucuza satılıyor 9

ÜRETİM SÜREBİLİR

Uzmanlar, Avtotor'un 2022 öncesinde aylarca yetecek parça stoğuna sahip olduğunu belirtiyor.

1999 ile 2022 yılları arasında Kaliningrad fabrikasında 261 binden fazla BMW üretildiğine dikkat çekilirken, mevcut üretimin eski döneme kıyasla oldukça düşük seviyede olduğu ifade ediliyor.

Buna karşın üretimin küçük partiler halinde devam etmesi durumunda, elde kalan stokların uzun yıllar daha kullanılabileceği değerlendiriliyor.

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