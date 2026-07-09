BMW izinsiz üretimi doğruladı: Lüks otomobiller on binlerce dolar daha ucuza satılıyor

Alman otomotiv devi BMW, Rusya'nın Kaliningrad kentindeki eski ortağı Avtotor fabrikasında şirketin onayı olmadan araç üretildiğini doğruladı. Şirket, 2022'de iş birliğinin sona ermesinin ardından tesiste kalan eski parça kitleriyle sınırlı sayıda araç monte edildiğini belirtti. İzinsiz üretilen lüks otomobiller, gri ithalatla Rusya'ya getirilen aynı modellerden on binlerce dolar daha düşük fiyatlarla satılıyor.

Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkeden çekilen Alman otomotiv devi BMW'nin eski üretim ortağı Avtotor'da, şirketin izni olmadan araç üretiminin sürdüğü ortaya çıktı. RFE/RL'nin haberine göre Kaliningrad'daki fabrikada monte edilen lüks SUV modellerinin BMW'nin 2022'de tesiste bıraktığı parça kitleri kullanılarak üretildiği belirtiliyor.

BMW RESMEN DOĞRULADI BMW Group Sözcüsü Carolin Bachmann, RFE/RL'ye yaptığı açıklamada Avtotor'un 2025 yılında 2022'den kalan ve kısmen güncelliğini yitirmiş parça kitlerinden sınırlı sayıda BMW üretmeye başladığını doğruladı. Bachmann, izinsiz üretimin düzensiz aralıklarla devam ettiğini belirterek kamu otoriteleri, bayiler ve potansiyel müşterilerin bu araçlarla ilgili riskler konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

2025 MODEL AMA 2022 TASARIMI Rus basınındaki iddialara göre 2025 yılı içinde Avtotor'da monte edilen yaklaşık 145 BMW satıldı. Araçlar 2025 model yılı taşımasına rağmen BMW'nin 2022 öncesindeki tasarımını koruyor. Alman üretici ise X serisi modellerinde 2022-2024 yılları arasında kapsamlı tasarım güncellemeleri gerçekleştirmişti.

ON BİNLERCE DOLAR DAHA UCUZA SATILIYOR Kaliningrad'da üretilen izinsiz BMW X5, X6 ve X7 modellerinin başlangıç fiyatlarının 11,9 ila 12,9 milyon ruble (yaklaşık 153 bin ila 166 bin dolar) arasında olduğu belirtiliyor. Bu rakam, yaptırımlar nedeniyle gri ithalat yoluyla Rusya'ya getirilen aynı modellerden milyonlarca ruble, yani on binlerce dolar daha düşük seviyede bulunuyor.